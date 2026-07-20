Apple може зірвати випуск нових продуктів OpenAI

Плани OpenAI щодо виходу на ринок власних пристроїв можуть опинитися під загрозою після того, як Apple подала проти компанії позов, звинувативши її у незаконному використанні комерційних секретів. Якщо судовий процес затягнеться, це може вплинути не лише на розробку нових гаджетів, а й на майбутнє IPO розробника ChatGPT

За твердженням Apple, OpenAI систематично отримувала доступ до комерційної інформації через колишніх співробітників компанії. У позові фігурує керівник апаратного напряму OpenAI Тан Тан, який раніше працював в Apple. Позивач вважає, що ці дані могли бути використані під час розробки нових пристроїв зі штучним інтелектом.

В OpenAI відкинули звинувачення, заявивши, що компанія «не знає про жодні докази, які підтверджували б обґрунтованість позову».

Експерти зазначають, що незалежно від результатів судового розгляду сама справа може сповільнити розвиток апаратного підрозділу OpenAI. За неофіційною інформацією, компанія працює над власним AI-пристроєм разом із легендарним дизайнером Джоні Айвом, який багато років очолював дизайн Apple.

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Ще одним фактором ризику може стати підготовка OpenAI до первинного розміщення акцій (IPO). За даними TechCrunch, компанія вже конфіденційно подала документи для виходу на біржу. Якщо інвестори розраховували, що майбутнє зростання OpenAI буде пов’язане не лише із програмним забезпеченням, а й із власними пристроями, судовий конфлікт із Apple здатний вплинути на оцінку компанії.

Окрему дискусію викликає і сам концепт майбутнього гаджета OpenAI. За попередніми повідомленнями, він може постійно взаємодіяти з користувачем за допомогою голосу та навколишнього звуку. На думку експертів, це порушує питання конфіденційності, адже такий пристрій потенційно може фіксувати не лише розмови власника, а й людей поруч із ним.

Редакція PSM звертає увагу: судове протистояння між Apple та OpenAI може стати одним із найважливіших конфліктів у сфері штучного інтелекту цього року. Для України ця тема також є актуальною, адже сервіси OpenAI вже активно використовують українські користувачі, бізнес і розробники, а результат цієї справи може вплинути на розвиток ШІ-пристроїв і правила конкуренції на світовому технологічному ринку.

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Джерела: techcrunch.com; apnews.com.