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OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT

20.06.2026 13:00
Ольга Деркач

OpenAI оголосила про запуск нового тарифного плану ChatGPT вартістю $100 на місяць — саме того, про що давно просили активні користувачі сервісу

OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT

Фото: unsplash.com/Emiliano Vittoriosi

Раніше між тарифами існував значний розрив: безкоштовний доступ (з рекламою), план Go за $8 на місяць (також із рекламою), Plus за $20 на місяць без реклами — і одразу після нього план Pro за $200. Новий тариф заповнює прогалину між $20 і $200.

Цікаво, що на сторінці тарифів OpenAI план за $200 на місяць наразі офіційно не відображається, хоча компанія підтвердила, що цей найвищий рівень підписки досі доступний.

Поява нового тарифу — частина ширшої стратегії OpenAI з диференціації продукту під різні аудиторії: компанія вже запускала найдешевший тариф ChatGPT Go в Індії за символічну ціну близько $4,6 на місяць, орієнтуючись на ринки, що швидко зростають.

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За словами компанії, плани Plus (який залишається на рівні $20 на місяць) і новий Pro за $100 орієнтовані на щоденне використання інструменту для написання коду Codex. Новий тариф пропонує у п’ять разів більше можливостей Codex порівняно з Plus.

OpenAI не приховує, що новий ціновий рівень націлений на конкуренцію з Anthropic, яка вже давно пропонує підписку на Claude за $100 на місяць. Представник компанії повідомив, що новий тариф Pro розроблений, аби дати розробникам більше практичних можливостей для коду за ці гроші — особливо під час інтенсивної роботи, коли ліміти мають найбільше значення. За словами компанії, порівняно з Claude Code, Codex пропонує більше можливостей для написання коду на кожен витрачений долар у всіх платних тарифах.

Варто врахувати один нюанс: до 31 травня OpenAI пропонує навіть вищі ліміти Codex на новому тарифі за $100. Тож тим, хто спробує цей план і активно використовуватиме його для написання коду без обмежень швидкості, варто пам’ятати — така щедрість, ймовірно, тимчасова.

Жоден із тарифів не пропонує безлімітне використання сервісу. Водночас план за $200 на місяць дає в 20 разів вищі ліміти порівняно з Plus — за обіцянками компанії, цього достатньо для підтримки найвибагливіших робочих процесів навіть у кількох паралельних проєктах одночасно. Обидва тарифи Pro мають однаковий базовий функціонал — основна різниця між ними саме в лімітах використання.

За даними компанії, понад 3 мільйони людей у світі щотижня користуються Codex — це у п’ять разів більше, ніж три місяці тому, а щомісячне зростання використання перевищує 70%.

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Джерело: TechCrunch

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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