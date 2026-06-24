Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг хоче, щоб компанія запустила власну платформу для прогнозів, схожу на Polymarket

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з проєктом.

За даними видання, всередині компанії новий застосунок отримав робочу назву Arena. Його розробку вже схвалено, а сам проєкт вважається одним із пріоритетних напрямів. Водночас сервіс планують зробити окремим від Facebook, Instagram та інших продуктів Meta, хоча соцмережі компанії можуть використовуватися для залучення аудиторії.

У нинішньому вигляді Arena більше нагадує гру, ніж класичний ринок прогнозів. Користувачі зможуть робити прогнози щодо різних подій та отримувати бали за правильні відповіді. Використання реальних грошей на старті не передбачене, проте джерела стверджують, що така можливість може з’явитися в майбутньому.

Ринки прогнозів набули значної популярності протягом останніх двох років. Такі платформи, як Polymarket і Kalshi, дозволяють користувачам робити ставки на результати виборів, економічні показники, спортивні події, рішення центральних банків та інші події. За даними галузевих досліджень, обсяг торгів на найбільших платформах уже обчислюється десятками мільярдів доларів.

Зростання популярності цього сегмента привернуло увагу великих технологічних компаній. Минулого року соціальна мережа X оголосила про партнерство з Polymarket, а низка фінансових сервісів почала інтегрувати інструменти прогнозування у свої продукти.

Водночас індустрія залишається суперечливою. У США ринки прогнозів опинилися в центрі юридичних спорів через питання використання інсайдерської інформації та можливі порушення законодавства про азартні ігри. Через це Meta, ймовірно, обрала модель без реальних грошей, яка дозволить протестувати інтерес аудиторії та уникнути частини регуляторних ризиків.

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Інтерес Цукерберга до таких платформ також збігається із загальним трендом на розвиток сервісів колективного прогнозування. Прихильники цього підходу вважають, що великі групи користувачів можуть точніше передбачати майбутні події, ніж окремі експерти або опитування громадської думки.

Для українських користувачів поява такого сервісу може стати ще одним прикладом того, як соціальні мережі поступово перетворюються на багатофункціональні цифрові екосистеми. Якщо Meta успішно реалізує проєкт, подібні інструменти можуть згодом використовуватися не лише для розваг, а й для аналізу суспільних, політичних та економічних тенденцій.

Редакція PSM7 звертає увагу, що ринки прогнозів дедалі частіше розглядаються як окремий сегмент цифрової економіки на стику соціальних мереж, фінансових технологій та штучного інтелекту. Інтерес Meta до цього напрямку свідчить, що великі технологічні компанії бачать потенціал у колективному прогнозуванні та нових форматах взаємодії користувачів.

Водночас запуск Arena не означає, що Meta автоматично вийде на ринок ставок чи фінансових прогнозів. Якщо компанія дійсно почне з моделі без грошових винагород, це дозволить їй протестувати концепцію.

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Допоміжні матеріали: techcrunch.com; theverge.com.