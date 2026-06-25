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Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу

25.06.2026 14:20
Микола Деркач

Meta оголосила про перезапуск Facebook Creator Studio. Платформа отримає новий формат і стане окремим застосунком із вбудованими інструментами штучного інтелекту (AI), які допомагатимуть авторам розвивати аудиторію, аналізувати ефективність контенту та взаємодіяти з підписниками

Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія зазначає, що новий Creator Studio створений як персональний помічник для авторів. AI аналізуватиме стиль контенту, аудиторію та цілі користувача, після чого пропонуватиме індивідуальні рекомендації щодо підвищення охоплення, залученості та потенційного доходу.

На головному екрані застосунку відображатимуться ключові показники, зокрема ефективність останніх публікацій, прогрес у досягненні цілей і коментарі, які потребують відповіді. Також користувачі зможуть отримувати аналітику, відстежувати тренди у своїй ніші та генерувати нові ідеї для контенту.

Окрему увагу Meta приділила роботі з аудиторією. AI допомагатиме знаходити найважливіші коментарі та автоматично створюватиме чернетки відповідей у стилі автора. Перед публікацією їх можна буде відредагувати та затвердити вручну.

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Наразі новий Creator Studio проходить тестування серед обмеженої групи авторів. Усі охочі можуть приєднатися до списку очікування для раннього доступу.

Крім того, Meta оновлює набір інструментів усередині Facebook. Замість єдиної Professional Dashboard з’являться окремі Creator Dashboard для авторів і Business Dashboard для бізнесу. Також компанія переносить більше функцій із Meta Business Suite у вебверсію, зокрема календар контенту, масове завантаження відео та розширену аналітику.

Редакція PSM7 звертає увагу: нові AI-інструменти можуть бути корисними й українським авторам контенту та малому бізнесу, які використовують Facebook для просування, комунікації з клієнтами й монетизації своєї діяльності.

Нагадаємо, що Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket.

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Рубрики: FacebookСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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