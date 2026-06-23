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Viber запустив ChatGPT прямо в месенджері

23.06.2026 11:20
Ольга Деркач

Rakuten Viber та OpenAI оголосили про запуск ChatGPT безпосередньо у Viber. Нові ШІ-інструменти поступово стають доступними в застосунку на iOS та Android

Viber запустив ChatGPT прямо в месенджері

Фото: Rakuten Viber

У межах партнерства користувачі Viber зможуть взаємодіяти з ChatGPT прямо в месенджері. Для цього передбачено окремий чат із ШІ-асистентом, де можна ставити запитання, шукати інформацію чи обговорювати ідеї.

Це не перша спроба Viber інтегрувати штучний інтелект у свій застосунок: раніше месенджер уже додав офіційну інтеграцію з Copilot від Microsoft, надавши доступ до інструменту всім користувачам в Україні через окремий ШІ-чатбот.

Окрім окремого чату, користувачі зможуть викликати ChatGPT у будь-якому особистому чи груповому чаті через тег. У цьому випадку ШІ отримуватиме доступ лише до конкретного повідомлення-запиту, а не до всієї історії листування.

Серед нових функцій — редагування зображень через ChatGPT Images, стислі викладення статей, документів і вебсторінок, а також короткі підсумки чатів. Додатково можна редагувати текст повідомлень перед відправленням і перекладати їх іншими мовами.

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Для більшості функцій окремий обліковий запис ChatGPT не потрібен. Виняток — редагування зображень: для цього доведеться увійти в наявний акаунт ChatGPT або створити безкоштовний профіль прямо через Viber.

Нові інструменти запускають в останній версії застосунку — спочатку на смартфонах з iOS та Android, а вже згодом вони з’являться і в десктопній версії Viber.

Що стосується конфіденційності: запити в окремому чаті з ChatGPT обробляються OpenAI відповідно до власних умов використання та політики приватності компанії. В інших функціях до OpenAI передаються лише ті конкретні тексти, зображення чи запити, які користувач сам обирає для обробки — решта листування залишається поза доступом ШІ.

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Джерело: AIN.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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