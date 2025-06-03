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Viber інтегрував ШІ від Microsoft

03.06.2025 18:00
Ольга Деркач
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Штучний інтелект (ШІ) Copilot від Microsoft тепер офіційно інтегровано у Viber — месенджер надає доступ до інструменту всім користувачам в Україні

Viber інтегрував ШІ від Microsoft

Viber інтегрував ШІ від Microsoft Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Про запуск нової функції повідомило видання AIN з посиланням на пресреліз компанії.

Щоб почати взаємодію з Copilot, достатньо надіслати повідомлення у відповідний ШІ-чатбот у Viber. Copilot не лише відповідатиме на запити користувачів, а й зможе генерувати зображення — тобто поєднувати текстову та візуальну функціональність для повноцінного досвіду.

Цікаве по темі: Комунікація в цифрі: як банкам і фінансовим установам користуватися месенджерами — поради Rakuten Viber

«Це партнерство є важливим кроком на нашому шляху до глобального суперапу. Ми робимо передовий ШІ доступним для всіх і пропонуємо користувачам Viber простий і безкоштовний спосіб скористатися можливостями Copilot», — прокоментував Атанас Райков, віцепрезидент із маркетингу Rakuten Viber.

Нагадаємо, що для того, щоби зробити знайомства комфортними, Viber Dating запустив нову функцію: «Приховати контакти». Вона дозволяє керувати пулом знайомств і уникати неприємних ситуацій. Функція «Приховати контакти» дозволяє приховати профілі з пошуку, позначивши номери з переліку контактів, яких не хочеться бачити в підбірці дейтингу.

Раніше ми писали, що власник Viber розробляє власний штучний інтелект. Компанія Rakuten активно розробляє ШІ-помічника, який стане універсальним агентом для організації подорожей і здійснення покупок. Це рішення має на меті збільшити трафік та залученість користувачів. Для керівництва цим амбітним проєктом компанія запросила колишнього експерта Google у сфері карт і пошуку, Тінга Кая.

Крім того, Rakuten Viber запустив в Україні нові безкоштовні функції для малого бізнесу. Тепер українські підприємці можуть безплатно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії. Це дозволить представити бізнес у найпопулярнішому в Україні месенджері та взаємодіяти з клієнтами просто у застосунку.

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Рубрики: MicrosoftНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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