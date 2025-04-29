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Viber Dating запустив нову функцію

29.04.2025 16:20
Ольга Деркач
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Для того, щоби зробити знайомства комфортними, Viber Dating запустив нову функцію: «Приховати контакти». Вона дозволяє керувати пулом знайомств і уникати неприємних ситуацій

Viber Dating запустив нову функцію

Функція «Приховати контакти» дозволяє приховати профілі з пошуку, позначивши номери з переліку контактів, яких не хочеться бачити в підбірці дейтингу, йдеться в пресрелізі.

Коли та кому функція буде корисною:

  • якщо у стрічці знайомств трапляються родичі: метч з двоюрідними братами, свояками чи іншими родичами можуть бути незручними та недоречними для сервісу знайомств;
  • якщо серед потенційних метчів — колеги чи партнери по роботі: особисті стосунки з колегами, клієнтами або постачальниками можуть створити ризик для професійної репутації та призвести до конфліктних ситуацій;
  • якщо перегляд профілів нагадує про минулі стосунки: навіть у випадку мирного розставання, взаємодія з друзями або знайомими колишнього партнера може викликати дискомфорт.

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Як налаштувати функцію:

  • відкрийте налаштування профілю та виберіть опцію «Приховати контакти»;
  • оберіть зі списку контакти, які потрібно приховати, та натисніть «Приховати»;
  • якщо потрібно знайти конкретну людину, скористайтесь пошуком за ім’ям і приховайте її профіль.

Незабаром Viber Dating також запустить функцію «Приховати всі контакти». Вона дозволить в один клік приховати всі контакти (якщо їх не більше сотні).

У майбутньому Viber Dating дозволить приховати цілі групи та незбережені контакти з-поміж чатів. Viber Dating стане першою платформою для знайомств, що надає такі інструменти. Користувачі отримають не лише повний контроль, а й можливість постійно оновлювати список «не пропонувати у стрічці», коли з’являються нові учасники групового чату.

Нагадаємо, що власник Viber розробляє власний штучний інтелект. Керівник Rakuten Group Inc., Хіроші Мікітані, захищає інвестиції у мобільний підрозділ компанії, який зазнає збитків, називаючи його ключовим для майбутнього розвитку штучного інтелекту (ШІ).

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Рубрики: СвітНовиниТехнології
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