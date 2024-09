Rakuten Viber став резидентом Дія.City

Українське представництво Rakuten Viber, одного з найпопулярніших месенджерів серед українців, стало резидентом правового режиму Дія.City

У 2024 році компанія Rakuten, японський власник відомого месенджера, оголосила про своє рішення стати частиною Дія.City та відкрити офіс у Києві, йдеться в пресрелізі.

«Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, і має намір і надалі залишатися її невіддільною частиною. Дія.City створює для цього всі можливості», — коментує вступ до Дія.City Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні.

Нагадаємо, що Viber розширив функцію видалення повідомлень. Rakuten Viber, одна з провідних світових платформ для приватного й захищеного спілкування, оголосила про запуск видалення повідомлень без сліду. Ця функція дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати відправку своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні. Видалення повідомлень без сліду доступне тільки для користувачів Viber Plus. Viber Plus — це преміум підписка з доступом до особливих функцій та з обмеженою рекламою.

Раніше ми писали, що ШІ-функція стислого переказу у Viber стала доступною всім українцям. Нова функція у месенджері Viber працює на базі ChatGPT та допомагає дізнатися, про що йшла розмова у груповому чаті без необхідності повністю його читати. ШІ-інструмент аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення.

Крім того, Viber отримав новий сертифікат безпеки. Платформа Rakuten Viber отримала сертифікат безпеки SOC 2 Type II за підсумками незалежного аудиту, який підтвердив захист даних та забезпечення приватності користувачів месенджера.

