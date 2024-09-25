close-btn
PaySpaceMagazine

Rakuten Viber став резидентом Дія.City

25.09.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Українське представництво Rakuten Viber, одного з найпопулярніших месенджерів серед українців, стало резидентом правового режиму Дія.City

Rakuten Viber став резидентом Дія.City

Rakuten Viber став резидентом Дія.City Фото: city.diia.gov.ua

У 2024 році компанія Rakuten, японський власник відомого месенджера, оголосила про своє рішення стати частиною Дія.City та відкрити офіс у Києві, йдеться в пресрелізі.

«Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, і має намір і надалі залишатися її невіддільною частиною. Дія.City створює для цього всі можливості», — коментує вступ до Дія.City Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні.

Нагадаємо, що Viber розширив функцію видалення повідомлень. Rakuten Viber, одна з провідних світових платформ для приватного й захищеного спілкування, оголосила про запуск видалення повідомлень без сліду. Ця функція дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати відправку своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні. Видалення повідомлень без сліду доступне тільки для користувачів Viber Plus. Viber Plus — це преміум підписка з доступом до особливих функцій та з обмеженою рекламою.

Цікаве по темі: Де та як зберігають свої накопичення українці — опитування Rakuten Viber

Раніше ми писали, що ШІ-функція стислого переказу у Viber стала доступною всім українцям. Нова функція у месенджері Viber працює на базі ChatGPT та допомагає дізнатися, про що йшла розмова у груповому чаті без необхідності повністю його читати. ШІ-інструмент аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення.

Крім того, Viber отримав новий сертифікат безпеки. Платформа Rakuten Viber отримала сертифікат безпеки SOC 2 Type II за підсумками незалежного аудиту, який підтвердив захист даних та забезпечення приватності користувачів месенджера.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Rakuten Viber оновив функцію «Ідентифікація абонентів» на Android

Rakuten Viber запускає зручну функцію для користувачів

Rakuten Viber запустив новий інструмент для бізнесу: як скористатись

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В роботі MoneyGram стався збій: причина 25.09.2024

В роботі MoneyGram стався збій: причина
В Україні з жовтня зросте допомога по безробіттю: наскільки 25.09.2024

В Україні з жовтня зросте допомога по безробіттю: наскільки
Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина 25.09.2024

Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина
«Українська біржа» відновить торги: що з анульованою ліцензією 25.09.2024

«Українська біржа» відновить торги: що з анульованою ліцензією
Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу 25.09.2024

Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу
Україна хоче націоналізувати заводи «Моршинської» та «Миргородської» 25.09.2024

Україна хоче націоналізувати заводи «Моршинської» та «Миргородської»
Вибір редакції
Всі
Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів
ТОП статей 25.09.2024

Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів

 Рейтинг банків за розміром кредитних портфелів та обсягом депозитів
ТОП статей 23.09.2024

Рейтинг банків за розміром кредитних портфелів та обсягом депозитів
Останні новини
Сьогодні  19:40

В роботі MoneyGram стався збій: причина

 Сьогодні  18:20

Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина

 Сьогодні  17:40

«Українська біржа» відновить торги: що з анульованою ліцензією

 Сьогодні  17:00

Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу

 Сьогодні  16:25

Україна хоче націоналізувати заводи «Моршинської» та «Миргородської»

 Сьогодні  15:40

Ціни на інтернет в Україні можуть зрости з 1 жовтня: причини

 Сьогодні  15:00

Binance перевершила S&P 500: про який показник йдеться

 Всі новини
credit link image