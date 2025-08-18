close-btn
Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя»

18.08.2025 20:40
Ольга Деркач

Міністерство оборони України презентувало онлайн-платформу Zbroya («Зброя») — єдину платформу сервісів для української оборонної індустрії

Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя» Фото: mod.gov.ua

На ній зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.

Платформу створено як єдину «точку входу» для виробників, де вони можуть швидко знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію:

  • пільгове 5% кредитування до 500 мільйонів гривень — для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;
  • «Залізний полігон» — сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;
  • «Бібліотека комплектуючих» — захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;
  • «Зроблено для перемоги» — грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва комплектуючих та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;
  • грантова програма Brave1 — для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями;
  • бронювання працівників критичних підприємств.

«Наше завдання — спростити взаємодію між зброярами та державою, показати партнерам наш потенціал. Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї», — зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

Окрім сервісних рішень, виробники озброєння та військової техніки зможуть скористатися на платформі освітніми можливостями для розвитку та масштабування своїх підприємств. Тут також зібрані актуальні вакансії, зокрема й для ветеранів, які прагнуть приєднатися до оборонної індустрії.

Додатково платформа міститиме нормативну базу з питань оборонної сфери та стрічку актуальних новин. У найближчій перспективі планується запуск програми лізингової підтримки для придбання обладнання, техніки та засобів виробництва.

Джерело: Міністерство оборони України.

