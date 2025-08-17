Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди

Про це у Facebook повідомила пресслужба ВМС ЗС України

Щомісячне грошове забезпечення складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Розмір залежить від посади, звання, стажу, умов та інтенсивності служби.

Одноразові виплати при укладенні першого контракту (2025):

Рядовий склад — 24 224 грн (3 роки).

Сержанти та старшини — 27 252 грн (3+ роки).

Офіцери — 30 280 грн (1+ рік).

Читайте також: Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Додаткові виплати:

100 тис. грн — передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно

70 тис. грн — додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів )

50 тис. грн — служба в підрозділах військового управління на передовій

30 тис. грн — спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка

Підтримка поранених:

щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн);

додаткова винагорода 100 тис. грн за лікування та відновлення (до 4 міс.).

Соцгарантії:

щорічна допомога на оздоровлення = 1 місячне забезпечення;

при полоні/зникненні безвісти — збереження всіх виплат + 100 тис. грн родині;

у разі загибелі — 15 млн грн родині.

Детальніше та калькулятор розрахунку: social.mil.gov.ua.

