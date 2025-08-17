Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди
Про це у Facebook повідомила пресслужба ВМС ЗС України
Щомісячне грошове забезпечення складається з:
- посадового окладу;
- окладу за військовим званням;
- надбавки за вислугу років.
Розмір залежить від посади, звання, стажу, умов та інтенсивності служби.
Одноразові виплати при укладенні першого контракту (2025):
- Рядовий склад — 24 224 грн (3 роки).
- Сержанти та старшини — 27 252 грн (3+ роки).
- Офіцери — 30 280 грн (1+ рік).
Читайте також: Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право
Додаткові виплати:
- 100 тис. грн — передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно
- 70 тис. грн — додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів )
- 50 тис. грн — служба в підрозділах військового управління на передовій
- 30 тис. грн — спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка
Підтримка поранених:
- щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн);
- додаткова винагорода 100 тис. грн за лікування та відновлення (до 4 міс.).
Соцгарантії:
- щорічна допомога на оздоровлення = 1 місячне забезпечення;
- при полоні/зникненні безвісти — збереження всіх виплат + 100 тис. грн родині;
- у разі загибелі — 15 млн грн родині.
Детальніше та калькулятор розрахунку: social.mil.gov.ua.
