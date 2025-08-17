close-btn
PaySpaceMagazine

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

17.08.2025 15:20
Микола Деркач

Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Фото: pixabay.com, instagram.com/zelenskiy_official

Про це у Facebook повідомила пресслужба ВМС ЗС України

Щомісячне грошове забезпечення складається з:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років.

Розмір залежить від посади, звання, стажу, умов та інтенсивності служби.

Одноразові виплати при укладенні першого контракту (2025):

  • Рядовий склад — 24 224 грн (3 роки).
  • Сержанти та старшини — 27 252 грн (3+ роки).
  • Офіцери — 30 280 грн (1+ рік).

Читайте також: Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Додаткові виплати:

  • 100 тис. грн — передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно
  • 70 тис. грн — додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів )
  • 50 тис. грн — служба в підрозділах військового управління на передовій
  • 30 тис. грн — спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка

Підтримка поранених:

  • щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн);
  • додаткова винагорода 100 тис. грн за лікування та відновлення (до 4 міс.).

Соцгарантії:

  • щорічна допомога на оздоровлення = 1 місячне забезпечення;
  • при полоні/зникненні безвісти — збереження всіх виплат + 100 тис. грн родині;
  • у разі загибелі — 15 млн грн родині.

Детальніше та калькулятор розрахунку: social.mil.gov.ua.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки платять військовим після полону та поранень

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

Виплати пораненим військовим: яку допомогу призначають у липні 2025

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки 17.08.2025

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки
Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств 17.08.2025

Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств
Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році 16.08.2025

Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році
Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025 16.08.2025

Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025
Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд 16.08.2025

Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд
Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн 15.08.2025

Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  13:50

Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня

 Сьогодні  13:00

2 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $10 000

 Сьогодні  11:30

Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств

 Сьогодні  10:00

Де в ЄС найпростіше знайти роботу

 16.08.2025  13:00

XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

 16.08.2025  11:30

Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025

 16.08.2025  10:00

Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.