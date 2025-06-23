Скільки платять військовим після полону та поранень

Військовослужбовці, які повернулися з ворожого полону або зазнали поранення під час захисту України, мають право на низку державних виплат і компенсацій. Нижче — актуальна інформація станом на червень 2025 року

Виплати для військових, звільнених з полону

Захисники та захисниці, які були у полоні, можуть отримати:

Одноразову грошову допомогу — 100 000 грн після звільнення.

Щорічну допомогу — 100 000 грн за кожен повний рік, проведений у неволі.

Грошове забезпечення за час перебування у полоні — 50% або 80% від суми, залежно від наявності особистого розпорядження.

Особисте розпорядження

Також військові можуть скласти письмове розпорядження про виплату належного їм грошового забезпечення у разі полону чи зникнення безвісти. У документі зазначається, кому і в яких частках має виплачуватись допомога.

У разі відсутності такого документа:

50% грошового забезпечення з січня 2025 року спрямовується родичам першої черги — подружжю, батькам або законним представникам неповнолітніх дітей.

Якщо таких осіб немає — 20% виплачується представникам другої черги (повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам).

Решта (50% або 80%) накопичується у військовій частині та виплачується після повернення з полону.

Як отримати допомогу

Щоб оформити виплати, потрібно отримати статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Для цього подається заява до Міністерства розвитку громад та територій України із такими документами:

довідка про перебування у місцях несвободи або документ про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності);

повідомлення від Сил безпеки та оборони.

Після розгляду документів Спеціальною комісією дані особи вносяться до Реєстру, а виплати — призначаються.

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Виплати для військових, які отримали поранення

Розмір грошової допомоги для військових, які зазнали поранень, залежить від тяжкості травм і визначається окремо для кожного випадку. Основні види допомоги:

Одноразова грошова компенсація: від 75 до 250 прожиткових мінімумів залежно від ступеня втрати працездатності; у 2025 році це становить від 219 000 до понад 730 000 грн.

Компенсація витрат на лікування — з держбюджету можуть покриватися операції, реабілітація, протезування, зокрема за кордоном.

Щомісячна грошова допомога — для військових із встановленою інвалідністю внаслідок поранення.

Пільги — знижки на оплату комунальних послуг, першочергове отримання житла, право на освіту та працевлаштування.

Оформлення допомоги здійснюється через військову частину, медичні заклади та органи соцзахисту після відповідної медико-соціальної експертизи.

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За матеріалами: novyny.live, 24tv.ua.