Деякі військовослужбовці отримають додатково по 30 тис. грн

У липні 2025 року частина військовослужбовців Збройних сил України отримає додаткову доплату у розмірі 30 000 грн до основного грошового забезпечення. Виплати передбачені наказом №566 Міністерства оборони, однак призначаються не автоматично — для цього потрібно виконати низку визначених завдань

Згідно з оновленим порядком, доплату у 30 тис. грн можуть отримати ті військові, які залучені до бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про:

інтенсивну підготовку в резервних підрозділах Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ у розгорнутих пунктах управління Генштабу;

виконання завдань у підрозділах Держспецслужби транспорту;

роботу у складі робочих груп чи індивідуальні завдання в районах бойових дій;

розмінування, знешкодження та ліквідацію вибухонебезпечних предметів поза зоною бойових дій;

участь у завданнях, передбачених для угруповань Сил оборони держави;

забезпечення військових угруповань у районах активних бойових дій;

охорону критичної інфраструктури, зокрема із завданнями ППО та наземної оборони.

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Як нараховують доплату

Доплата здійснюється лише за підтвердженими фактами участі у виконанні спеціальних завдань. До переліку документів, які є підставою для виплати, належать:

бойовий наказ або розпорядження;

журнали бойових дій, оперативної обстановки чи постова відомість (у разі охорони об’єктів, де відбувся напад);

рапорт командира щодо участі конкретного військовослужбовця у бойовій операції.

Рішення про призначення виплати ухвалює командир. Якщо всі умови виконано, кошти будуть перераховані на банківську картку протягом одного місяця з моменту виконання завдань.

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За матеріалами finance.novyny.live.