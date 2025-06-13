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Деякі військовослужбовці отримають додатково по 30 тис. грн

13.06.2025 18:00
Микола Деркач
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У липні 2025 року частина військовослужбовців Збройних сил України отримає додаткову доплату у розмірі 30 000 грн до основного грошового забезпечення. Виплати передбачені наказом №566 Міністерства оборони, однак призначаються не автоматично — для цього потрібно виконати низку визначених завдань

Деякі військовослужбовці отримають додатково по 30 тис. грн

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, motionarray.com

Згідно з оновленим порядком, доплату у 30 тис. грн можуть отримати ті військові, які залучені до бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про:

  • інтенсивну підготовку в резервних підрозділах Головнокомандувача ЗСУ;
  • управління угрупованнями військ у розгорнутих пунктах управління Генштабу;
  • виконання завдань у підрозділах Держспецслужби транспорту;
  • роботу у складі робочих груп чи індивідуальні завдання в районах бойових дій;
  • розмінування, знешкодження та ліквідацію вибухонебезпечних предметів поза зоною бойових дій;
  • участь у завданнях, передбачених для угруповань Сил оборони держави;
  • забезпечення військових угруповань у районах активних бойових дій;
  • охорону критичної інфраструктури, зокрема із завданнями ППО та наземної оборони.

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Як нараховують доплату

Доплата здійснюється лише за підтвердженими фактами участі у виконанні спеціальних завдань. До переліку документів, які є підставою для виплати, належать:

  • бойовий наказ або розпорядження;
  • журнали бойових дій, оперативної обстановки чи постова відомість (у разі охорони об’єктів, де відбувся напад);
  • рапорт командира щодо участі конкретного військовослужбовця у бойовій операції.

Рішення про призначення виплати ухвалює командир. Якщо всі умови виконано, кошти будуть перераховані на банківську картку протягом одного місяця з моменту виконання завдань.

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За матеріалами finance.novyny.live.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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