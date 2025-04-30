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Деякі військовослужбовці можуть втратити виплати, пільги та гарантії

30.04.2025 15:39
Микола Деркач
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Рада підтримала законопроєкт №13177, який стосується врегулювання окремих питань по військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину. Зокрема, вони втрачають виплати, пільги та гарантії, як і члени їхніх сімей

Деякі військовослужбовці можуть втратити виплати, пільги та гарантії

Деякі військовослужбовці можуть втратити виплати, пільги та гарантії Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Про це в Telegram повідомив Ярослав Железняк, народний депутат, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

«По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року. За основу та в цілому — 282», — написав нардеп.

Так, Верховна Рада України підтримала законопроєкт від 15.04.2025 №13177 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану». Основні положення:

  • під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);

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  • продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;
  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Нагадаємо, що у 2025 році для військовослужбовців передбачено два основні види пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Окремо пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

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Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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