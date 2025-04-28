Яку пенсію отримуватимуть військові у 2025: види, умови призначення та розміри

У 2025 році для військовослужбовців передбачено два основні види пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Окремо пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців. Розглянемо ці види пенсій докладніше.

Види пенсій для військовослужбовців та їхніх родин

Пенсія за вислугу років

Право на таку пенсію мають військовослужбовці, які:

на день звільнення зі служби після 1 жовтня 2020 року мають не менше 25 календарних років вислуги;

або досягли 45-річного віку та мають загальний страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в правоохоронних чи спеціалізованих органах (Національній поліції, державній пожежній охороні, органах цивільного захисту, Службі судової охорони, Державній кримінально-виконавчій службі тощо).

Пенсія по інвалідності

Призначається у разі, якщо військовослужбовець став особою з інвалідністю внаслідок:

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту Батьківщини чи виконання військових обов’язків;

захворювання або нещасного випадку, що сталися під час проходження служби.

Групу інвалідності, причину та дату її встановлення визначають медико-соціальні експертні комісії.

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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Право на таку пенсію мають члени сімей військовослужбовців, які:

загинули під час виконання військових обов’язків;

померли внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаного із проходженням служби;

зникли безвісти під час бойових дій (у цьому разі сім’ї прирівнюються до сімей загиблих).

Пенсія призначається непрацездатним членам родини, які були на утриманні годувальника або втратили основне джерело засобів до існування. Без прив’язки до факту утримання пенсію отримують:

непрацездатні діти до 18 років, а також до 23 років за умови навчання на денній формі;

непрацездатні батьки та дружина (чоловік) загиблого чи зниклого військовослужбовця.

Пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника призначаються незалежно від тривалості військової служби.

Як оформити пенсію

Подати документи можна:

через уповноважений орган за останнім місцем проходження служби (якщо пенсію ще не було призначено);

до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання (якщо військовослужбовець уже отримував пенсію).

Важливо: право на пенсію зберігається навіть у разі повторного призову на військову службу.

Як обчислюють пенсії військовослужбовців

Розмір пенсії розраховується на основі грошового забезпечення, яке включає:

оклад за посадою;

оклад за військовим званням;

процентну надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати.

Основні орієнтири розмірів пенсій:

за вислугу років — 50-70% грошового забезпечення (залежно від тривалості служби),

по інвалідності — 40-100% (залежно від групи інвалідності та її причини),

у разі втрати годувальника — 30-70% грошового забезпечення на одного утриманця (залежно від обставин смерті).

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За матеріалами enovosty.com.