Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

У червні 2025 року українські військовослужбовці, які беруть участь у відсічі збройної агресії, можуть розраховувати на додаткові грошові виплати. Загалом передбачено шість основних видів доплат, визначених наказом Міністерства оборони №556
Розмір грошової винагороди залежить від ряду чинників, зокрема:
- характеру виконуваних завдань;
- місця проходження служби;
- ступеня залучення до бойових дій.
100 тис. грн — за участь у боях на передовій
Цю виплату отримують військові, які безпосередньо залучені до бойових дій, захищають національну безпеку та стримують агресора на лінії фронту чи в окупованих районах. Винагорода також зберігається:
- у разі поранення (на період лікування чи реабілітації);
- за зникнення безвісти;
- для родин військовополонених.
50 тис. грн — за службу у штабах бойових угруповань
На таку суму можуть розраховувати військовослужбовці, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, зокрема в штабах угруповань військ чи тактичних груп. Умовою є їхня дислокація в пунктах управління, що забезпечують оперативне керівництво військами в зоні бойових дій. Перелік таких структур затверджує Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу.
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30 тис. грн — за виконання бойових або спецзавдань
Ця винагорода надається:
- бійцям у складі основних або резервних угруповань Сил оборони;
- військовим, які відповідають за протиповітряне прикриття та охорону об’єктів критичної інфраструктури;
- логістичному персоналу, що забезпечує підтримку бойових дій.
70 тис. грн — за участь у штурмах або рейдах у тилу ворога
Доплату в такому розмірі передбачено для тих, хто бере участь у безпосередніх бойових зіткненнях або виконує завдання за лінією фронту. Важливо, що ця сума не виключає можливість паралельного отримання винагороди в 100 тис. грн за окремі бойові дії.
15-30 тис. грн — інструкторам навчальних частин
Доплати призначені військовослужбовцям, які працюють інструкторами у навчальних центрах. Розмір винагороди залежить від посади та обсягу відповідальності.
8-20,1 тис. грн — курсантам військових вишів
Курсанти отримують базове грошове забезпечення у 8 тис. грн. Для тих, хто навчається на випускному курсі, має високі академічні результати або проходить стажування, передбачена доплата до 20,1 тис. грн.
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За матеріалами focus.ua.