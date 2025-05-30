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Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

30.05.2025 13:30
Микола Деркач
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У червні 2025 року українські військовослужбовці, які беруть участь у відсічі збройної агресії, можуть розраховувати на додаткові грошові виплати. Загалом передбачено шість основних видів доплат, визначених наказом Міністерства оборони №556

Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, pixabay.com

Розмір грошової винагороди залежить від ряду чинників, зокрема:

  • характеру виконуваних завдань;
  • місця проходження служби;
  • ступеня залучення до бойових дій.

100 тис. грн — за участь у боях на передовій

Цю виплату отримують військові, які безпосередньо залучені до бойових дій, захищають національну безпеку та стримують агресора на лінії фронту чи в окупованих районах. Винагорода також зберігається:

  • у разі поранення (на період лікування чи реабілітації);
  • за зникнення безвісти;
  • для родин військовополонених.

50 тис. грн — за службу у штабах бойових угруповань

На таку суму можуть розраховувати військовослужбовці, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, зокрема в штабах угруповань військ чи тактичних груп. Умовою є їхня дислокація в пунктах управління, що забезпечують оперативне керівництво військами в зоні бойових дій. Перелік таких структур затверджує Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу.

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30 тис. грн — за виконання бойових або спецзавдань

Ця винагорода надається:

  • бійцям у складі основних або резервних угруповань Сил оборони;
  • військовим, які відповідають за протиповітряне прикриття та охорону об’єктів критичної інфраструктури;
  • логістичному персоналу, що забезпечує підтримку бойових дій.

70 тис. грн — за участь у штурмах або рейдах у тилу ворога

Доплату в такому розмірі передбачено для тих, хто бере участь у безпосередніх бойових зіткненнях або виконує завдання за лінією фронту. Важливо, що ця сума не виключає можливість паралельного отримання винагороди в 100 тис. грн за окремі бойові дії.

15-30 тис. грн — інструкторам навчальних частин

Доплати призначені військовослужбовцям, які працюють інструкторами у навчальних центрах. Розмір винагороди залежить від посади та обсягу відповідальності.

8-20,1 тис. грн — курсантам військових вишів

Курсанти отримують базове грошове забезпечення у 8 тис. грн. Для тих, хто навчається на випускному курсі, має високі академічні результати або проходить стажування, передбачена доплата до 20,1 тис. грн.

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За матеріалами focus.ua.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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