В Україні змінили порядок компенсації за безоплатне розміщення ВПО

Житло — одна з найгостріших проблем для українців, які через війну були змушені залишити свої домівки. Щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО), держава вже впровадила низку підтримуючих програм. Одна з них — надання житла для безоплатного проживання у закладах, що їх виділяють військові адміністрації та органи місцевої влади

З 1 січня 2025 року адміністрування цієї програми передано від Міністерства з питань реінтеграції до Міністерства соціальної політики. Уряд удосконалив механізм і зробив його значно простішим, внісши зміни до постанови КМУ №261, йдеться в пресрелізі.

«Підтримка внутрішньо переміщених осіб, зокрема, забезпечення житлом, є пріоритетом держави. Цим рішенням ми створили дуже простий і прозорий механізм взаємодії між закладами, в яких безоплатно живуть ВПО, і державою. Відтепер всі обміни інформацією будуть цифровими, без зайвих звітів та інших паперів, адміністратором виплат виступатиме Пенсійний фонд, який має потужну ІТ-систему, а питання заборгованостей за житлово-комунальні послуги перед цими закладами буде закрито», — зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Що змінюється:

компенсації виплачуватиме Пенсійний фонд. Гроші надходитимуть безпосередньо до закладів, у яких проживають ВПО, незалежно від форми власності — це можуть бути як державні, так і комунальні чи приватні установи;

компенсації виплачуватиме Пенсійний фонд. Гроші надходитимуть безпосередньо до закладів, у яких проживають ВПО, незалежно від форми власності — це можуть бути як державні, так і комунальні чи приватні установи; цифровий облік — замість паперових звітів. Уся інформація оброблятиметься в електронному форматі, що унеможливить зловживання та пришвидшить розрахунки.

цифровий облік — замість паперових звітів. Уся інформація оброблятиметься в електронному форматі, що унеможливить зловживання та пришвидшить розрахунки. місячна компенсація — без затримок. Розрахунки проводитимуться щомісяця, а кошти надаватимуться до 10 числа;

місячна компенсація — без затримок. Розрахунки проводитимуться щомісяця, а кошти надаватимуться до 10 числа; компенсацію нараховуватимуть на кожну ВПО, з урахуванням соціальних норм житла, тарифів на комунальні послуги та потреб у твердому паливі — аналогічно до механізму житлових субсидій. Чеки, квитанції та звіти більше не потрібні.

компенсацію нараховуватимуть на кожну ВПО, з урахуванням соціальних норм житла, тарифів на комунальні послуги та потреб у твердому паливі — аналогічно до механізму житлових субсидій. Чеки, квитанції та звіти більше не потрібні. з липня 2025 року заклади зможуть подавати заявки на компенсацію до Пенсійного фонду.

з липня 2025 року заклади зможуть подавати заявки на компенсацію до Пенсійного фонду. борги за попередні місяці буде погашено окремо. За період із січня по квітень 2025 року заклади мають звернутися до органів соцзахисту із підтвердженням заборгованості. Виплата буде здійснена одноразово за рахунок державного бюджету.

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