Частина ВПО може залишитись без виплат з 1 грудня: причина

У грудні деяким внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать виплати, а частина громадян з цим статусом може втратити грошову підтримку. Зокрема якщо не напишуть нову заяву

У серпні 2024 року Кабінет міністрів продовжив фінансову підтримку для ВПО, які перебувають у найскладніших життєвих обставинах, ще на 6 місяців — до лютого 2025 року.

Починаючи з 1 грудня, виплати автоматично без додаткового звернення продовжать отримувати найбільш вразливі категорії переселенців, зокрема:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Наразі допомога для українців зі статусом ВПО становить 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, і 2000 грн для всіх інших категорій. Гроші надходять 15 та 28 числа кожного місяця.

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Кому доведеться писати нову заяву для отримання допомоги

Деякі категорії ВПО повинні будуть у грудні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат. Це стосується:

родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родин, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.

Також після подання нової заяви допомогу можуть продовжити переселенцям, які досягли 60 річного віку та не мають права на пенсійну виплату, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не перевищує 9444 грн (дата переміщення не має значення).

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Відповідно до норм законодавства, протягом місяця з дати продовження виплати допомоги орган соціального захисту населення мав провести перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям.

У разі виявлення невідповідності критеріям або вимогам виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги. Восени 2024 року була проведена додаткова верифікація, за результатами якої окремим отримувачам допомога була припинена.

Наразі Порядком не встановлено обов’язку органу соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки. В разі припинення виплат необхідно письмово звернутися до органу, у якому ви стоїте на обліку як ВПО (назву вказана у довідці про взяття на облік ВПО) з вимогою надати обґрунтоване пояснення про причини невиплати / припинення допомоги.

Нагадаємо, на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки, держава надасть 6 500 грн допомоги за програмою «Тепла зима».

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За матеріалами NV