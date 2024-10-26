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Кабмін схвалив нові виплати для переселенців: хто може отримати

26.10.2024 13:00
Дарія Шуть
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Український уряд затвердив експериментальний проєкт для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який передбачає запровадження нового виду грошової допомоги

Кабмін схвалив нові виплати для переселенців: хто може отримати

Фото: unsplash.com, bank.gov.ua

Новий проєкт, про який ми писали раніше, стосується надання субсидій переселенцям на оплату вартості оренди житла. Планується, що він буде діяти протягом двох наступних років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram за підсумками засідання Кабміну.

Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору між орендарем та орендодавцем, що підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду України (ПФУ). Коли саме запрацює експериментальний проєкт, не уточнюється.

Програма стосується мешканців населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей. Крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

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Водночас ці виплати не обмежуватимуть ВПО від отримання ще однієї цільової державної підтримки — субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на оренду житла для орендаря встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв.м, але не менше як 35,22 кв.м на сім’ю.

Ця субсидія призначатиметься, якщо видатки домогосподарства орендаря перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Нагадаємо, Мінсоцполітики України анонсувало старт революційного проєкту, спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) похилого віку та людей з інвалідністю. Ключовою особливістю цієї ініціативи є запровадження принципу «гроші ходять за людиною» при наданні соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання.

Також ми писали, що уряд пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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