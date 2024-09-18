Що буде з соцвиплатами українців у 2025 році — Гетманцев

Від пропонованої урядом версії держбюджету-2025 найбільше постраждають вразливі категорії українців

Нагадаємо, кілька днів тому Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Тепер його повинна розглянути Верховна Рада. Він передбачає доходи країни на рівні 2 трлн грн наступного року та видатки в розмірі 3,6 трлн грн.

Так, в проєкті держбюджету-2025 передбачено замороження показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні поточного року. Саме відсутність індексації соціалки викликає найбільший суспільний резонанс.

Голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев зазначив в Telegram, що попри пропозиції парламенту пункт індексації соціальних виплат не був відображений у проєкті бюджету.

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Згідно з прогнозом Кабміну, у 2024-2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3% (грудень 2025 / грудень 2023). При цьому гривня послабиться на 18,7% (з 36,6 грн/$ у середньому у 2023 році до 45,0 грн/$ у середньому у 2025-му).

«Це означає суттєві втрати у реальних доходах соціально вразливих категорій громадян», — зазначає Гетманцев.

Він зазначив, що загалом наступного року на соціальний захист буде скеровано 419,2 млрд грн, що майже на 50 млрд грн менше, ніж у 2024-му. Водночас, попри скорочення соціальних видатків, щорічна індексація пенсій все ж передбачена.

Гетманцев резюмував, що Рада розуміє наявні бюджетні обмеження, однак планує разом з урядом доопрацювати бюджет в частині соціальної підтримки українців.

Нагадаємо, державі потрібно знайти 500 млрд грн на дофінансування бюджету у 2024 році, щоб забезпечити обороноздатність країни. Для цього в уряді планують низку кроків — детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також податковий комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків 11416-д. Документ вже ухвалили в залі парламенту.

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