Затверджено проєкт бюджету на 2025 рік: основні показники

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Тепер його повинна розглянути Верховна Рада. Традиційно документ на наступний рік повинен подаватись до парламенту до 15 вересня поточного

Затверджений проєкт бюджету передбачає доходи країни на рівні 2 трлн грн наступного року та видатки в розмірі 3,6 трлн грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

При цьому на оборону планується витратити понад 60% всіх видатків — 2,22 трлн грн. В межах видатків на оборону уряд планує збільшити бюджет на закупівлю озброєння та спеціальної техніки до 737 млрд грн.

На соціальний захист виділять понад 400 млрд грн. Серед іншого на індексацію пенсій та виплату субсидій й інших соцвиплат. Ще 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн — на освіту.

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Також в бюджет заклали кошти на програми пільгового кредитування та гранти для бізнесу, продовження програм гуманітарного розмінування та єОселя. Прем’єр не уточнив, скільки саме коштів передбачено на ці напрями.

«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними», — зазначає Шмигаль.

Зокрема, пріоритетом назвали відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики. Однак як саме це працюватиме на практиці та скільки планується витратити коштів, невідомо.

Інші показники

Дефіцит держбюджету-2025 передбачено у розмірі 1,64 трлн грн, або 19,4% ВВП. Для його покриття уряд розраховує на зовнішнє фінансування в обсязі $38,4 млрд.

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Макроекономічні показники:

Зростання ВВП – 3,5% у 2024 році, 2,7% у 2025-му.

Інфляція – 7,9% (2024), 9,5% (2025).

Курс гривні – 40,8 грн/$ (2024), 45 грн/$ (2025).

Середньомісячна зарплата – 20 581 грн (2024), 24 389 грн (2025).

На внутрішньому ринку уряд планує здійснити запозичення в розмірі 579 млрд грн. Це трохи більше планового обсягу погашень ОВДП на наступний рік у розмірі 562 млрд грн.

Від приватизації держмайна у 2025-му планується зібрати лише 3,2 млрд грн. Для порівняння: у 2023 році надходження становили 3,15 млрд грн, за 7 місяців 2024-го – 1,45 млрд грн.

Передбачено, що наступного року уряд може видати державних гарантій за кредитами на суму до 30 млрд грн.

Нагадаємо, державі потрібно знайти 500 млрд грн на дофінансування бюджету у 2024 році, щоб забезпечити обороноздатність країни. Для цього в уряді планують низку кроків — детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Forbes