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Рада не підтримала законопроєкт про підвищення податків

03.09.2024 19:00
Ольга Деркач
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Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №11416-д про підвищення податків

Рада не підтримала законопроєкт про підвищення податків

Рада не підтримала законопроєкт про підвищення податків Фото: fotobank.rada.gov.ua, motionarray.com

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Рада провалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. За — 224. Відправили на повторне перше читання, — написав нардеп. — Нагадаю в цьому році це 30 млрд грн з 125 які запитувало Міністерство фінансів. В наступному лише 127 з 340 млрд грн».

Також Железняк додав, що не голосував, бо є більш нагальні питання.

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«Я не голосував — поки не буде прийнята реформа митниці, говорити про підвищення податків вважаю неприпустимим», — написав він.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок.  Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки. До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

Крім того, Рада відмовилася від податку на посилки. Верховна Рада України наразі вирішила утриматися від введення податків на посилки з-за кордону, якщо їх вартість не перевищує 150 євро. Проте ця ідея може бути розглянута знову, скоріше за все з перехідним періодом

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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