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Скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024 — Федоров

12.08.2024 19:40
Микола Деркач
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Резиденти Дія.City сплатили 8,4 млрд грн податків за перші шість місяців 2024 року. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік

Скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024 — Федоров

Скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024 — Федоров Фото: city.diia.gov.ua, motionarray.com

Про це в Telegram повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформаціїМ ихайло Федоров.

«Дія.City — це найкращі умови для розвитку IT-компаній: податкові пільги, інструменти для залучення інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Простір постійно розвивається і до нього доєднується дедалі більше компаній, які сплачують податки в державний бюджет», — зазначив він.

За його словами, тільки за першу половину цього року резиденти Дія.City сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік — 8,5 мільярда гривень. Сплата податків — це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес — вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі Дія.City.

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Посадовесь додав, що перевагами простору мають скористатися якнайбільше українських технологічних компаній. Вже скоро до Дія.City зможуть долучитись виробники біонічних протезів.

«Дякую компаніям, що продовжують працювати та підтримують економіку країни», — написав Федоров.

Також раніше ми писали, що торік Кабмін розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб defense-tech компанії також могли скористатись найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу.

Як зазначають в Міністерстві цифрової трансформації, за цей час до простору приєдналося вже понад 200 таких компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством закордонних справ розробляють «велику кількість» нових послуг для українців. Федоров зазначив, що Мінцифри разом з МЗС займаються важливою для країни задачею — поверненням людського капіталу в Україну. Проте деталі поки що не розголошені.

«Якщо говорити коротко, сьогодні ми маємо такий стан: у нас Дія, Мрія, Армія+, а далі будуть нові продукти, які будуть працювати на нашу з вами місію побудувати найзручнішу цифрову державу», — сказав Федоров.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органиПодаткова
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