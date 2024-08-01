Скільки defense-tech компаній стали резидентами Дія.City

До податкового простору Дія.City доєднались вже сотні компаній, що працюють у сфері defense-tech та допомагають підіймати оборонно-промисловий комплекс України

Торік Кабмін розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб defense-tech компанії також могли скористатись найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу.

Як зазначають в Міністерстві цифрової трансформації, за цей час до простору приєдналося вже понад 200 таких компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.

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Це компанії, що створюють новітні технології для Сил оборони. Серед них в Мінцифри виділили наступні:

Ailand Systems — розробник розумних дронів для розмінування територій.

Auterion — міжнародна ІТ-компанія, що розробляє програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.

Sokil Defense System — компанія, яка спеціалізується на розробці комплексних рішень для підготовки операторів гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

SkyRIPer — команда розробників безпілотних систем, зокрема FPV-дронів та наземних комплексів управління.

Ukrspecsystems — виробник БпЛА й авіаційних систем.

UADamage — платформа для автоматичного дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.

Це лише невелика частина defense-tech компаній, що стали резидентами Дія.City та працюють на посилення обороноздатності країни. Про умови приєднання до податкового простору можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно компанія DataArt Ukraine приєдналася до Дія.City. Вона входить в топ-10 найбільших ІТ-компаній України. Цього року компанія також увійшла до списку Global Outsourcing 100, престижного щорічного рейтингу, що відзначає найкращих світових постачальників аутсорсингових послуг.

Також ми писали, що компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City. До простору Дія.City доєдналась міжнародна консалтингова компанія з Кремнієвої долини Svitla Systems. Зазначається, що на сьогодні Svitla Systems об’єднує понад 1000 спеціалістів, які розробляють більш ніж 170 проєктів для клієнтів зі всього світу.

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