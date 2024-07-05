close-btn
PaySpaceMagazine

Одна з найбільших ІТ-компаній України приєдналася до Дія.City

05.07.2024 16:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія DataArt Ukraine приєдналася до Дія.City. Вона входить в топ-10 найбільших ІТ-компаній України

Одна з найбільших ІТ-компаній України приєдналася до Дія.City

Одна з найбільших ІТ-компаній України приєдналася до Дія.City Фото: city.diia.gov.ua

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці у Facebook.

«Ще одна компанія зі списку топ-50 найбільших ІТ-компаній України — резидент Дія.City. Вітаю DataArt Ukraine у просторі», — написав він.

Це глобальна компанія з розробки програмного забезпечення та хмарних рішень. Вона надає послуги клієнтам із США, Великобританії, Близького Сходу, Індії та багатьох інших країн. На сьогоднішній день 400+ топових компаній світу співпрацюють з DataArt. Серед них — Invesco, Unilever, Skyscanner та INTERSPORT.

Цікаве по темі: Антикритерії, податки, опціони та венчурне фінансування: деталі нових переваг Дія.City

«У Diia City компанія планує розробити стійки та ефективні механізми відповідності умовам і залишатися на лідерських позиціях на українському ринку праці для IT-спеціалістів. DataArt — вже 36 компанія з рейтингу топ-50 у нашому просторі», — додав Борняков.

Цього року компанія також увійшла до списку Global Outsourcing 100, престижного щорічного рейтингу, що відзначає найкращих світових постачальників аутсорсингових послуг.

«Вітаємо DataArt на борту Дія.City та бажаємо реалізувати всі поставлені цілі», — написав Борняков.

Нагадаємо, що компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City. До простору Дія.City доєдналась міжнародна консалтингова компанія з Кремнієвої долини Svitla Systems. Зазначається, що на сьогодні Svitla Systems об’єднує понад 1000 спеціалістів, які розробляють більш ніж 170 проєктів для клієнтів зі всього світу. Окрім України, аутсорсер має офіси в Польщі, США, країнах Латинської Америки та Азії.

Також ми писали, що Capgemini Engineering став резидентом Дія.City. Це компанія, що створює технологічні проєкти для світових лідерів у fintech, automotive, healthcare тощо. Вони є частиною міжнародної групи Capgemini з командою у 350 000 співробітників у 50 країнах світу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія.City стане доступнішим для стартапів: що зміниться

Скільки резидентів у Дія.City — звіт Мінцифри

IT-компанія Intellias стала резидентом Дія.City

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У Дії відображатимуться медичні дані 28.06.2024

У Дії відображатимуться медичні дані
Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City 28.06.2024

Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City
В Дії запустили бета-тест подачі заявок до Реєстру збитків 27.06.2024

В Дії запустили бета-тест подачі заявок до Реєстру збитків
На порталі Дія тепер можна оновити дані про місце проживання 26.06.2024

На порталі Дія тепер можна оновити дані про місце проживання
У Дії зʼявляться нові документи — Федоров 24.06.2024

У Дії зʼявляться нові документи — Федоров
Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри 20.06.2024

Як працюватиме е-бронювання від мобілізації у Дії — Мінцифри
Вибір редакції
Всі
E-commerce тренди, штучний інтелект та технологічні рішення для покращення клієнтського досвіду: ексклюзивне інтерв’ю JYSK
ТОП статей 05.07.2024

E-commerce тренди, штучний інтелект та технологічні рішення для покращення клієнтського досвіду: ексклюзивне інтерв’ю JYSK

 Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі
ТОП статей 04.07.2024

Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі
Останні новини
Сьогодні  17:40

Українські аграрії платитимуть значно вищі податки на пальне, ніж європейські — ВАР

 Сьогодні  17:00

Біткоїн зазнав п'ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX

 Сьогодні  16:20

Одна з найбільших ІТ-компаній України приєдналася до Дія.City

 Сьогодні  15:40

Binance виключить з лістингу певні пари маржинальної торгівлі з Біткоїном

 Сьогодні  15:20

Як змінилися міжнародні резерви України за червень — звіт НБУ

 Сьогодні  15:00

Бізнес підвищує зарплати українцям — НБУ назвав причини

 Сьогодні  14:20

Співзасносник GitHub створить браузер з відкритим інтернетом

 Всі новини