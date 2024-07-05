Одна з найбільших ІТ-компаній України приєдналася до Дія.City

Компанія DataArt Ukraine приєдналася до Дія.City. Вона входить в топ-10 найбільших ІТ-компаній України

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці у Facebook.

«Ще одна компанія зі списку топ-50 найбільших ІТ-компаній України — резидент Дія.City. Вітаю DataArt Ukraine у просторі», — написав він.

Це глобальна компанія з розробки програмного забезпечення та хмарних рішень. Вона надає послуги клієнтам із США, Великобританії, Близького Сходу, Індії та багатьох інших країн. На сьогоднішній день 400+ топових компаній світу співпрацюють з DataArt. Серед них — Invesco, Unilever, Skyscanner та INTERSPORT.

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«У Diia City компанія планує розробити стійки та ефективні механізми відповідності умовам і залишатися на лідерських позиціях на українському ринку праці для IT-спеціалістів. DataArt — вже 36 компанія з рейтингу топ-50 у нашому просторі», — додав Борняков.

Цього року компанія також увійшла до списку Global Outsourcing 100, престижного щорічного рейтингу, що відзначає найкращих світових постачальників аутсорсингових послуг.

«Вітаємо DataArt на борту Дія.City та бажаємо реалізувати всі поставлені цілі», — написав Борняков.

Нагадаємо, що компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City. До простору Дія.City доєдналась міжнародна консалтингова компанія з Кремнієвої долини Svitla Systems. Зазначається, що на сьогодні Svitla Systems об’єднує понад 1000 спеціалістів, які розробляють більш ніж 170 проєктів для клієнтів зі всього світу. Окрім України, аутсорсер має офіси в Польщі, США, країнах Латинської Америки та Азії.

Також ми писали, що Capgemini Engineering став резидентом Дія.City. Це компанія, що створює технологічні проєкти для світових лідерів у fintech, automotive, healthcare тощо. Вони є частиною міжнародної групи Capgemini з командою у 350 000 співробітників у 50 країнах світу.

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