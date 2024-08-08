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Федоров анонсував низку нових цифрових послуг для українців

08.08.2024 20:30
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством закордонних справ розробляють «велику кількість» нових послуг для українців

Федоров анонсував низку нових цифрових послуг для українців

Федоров анонсував низку нових цифрових послуг для українців Фото: freepik.com

Про це повідомив віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації застосунку для військових Армія+, передає LIGA.net.

Більшість з цих нових послуг буде орієнтована на українців, які перебувають за кордоном.

Федоров зазначив, що Мінцифри разом з МЗС займаються важливою для країни задачею — поверненням людського капіталу в Україну. Він анонсував значну кількість нових послуг для громадян за кордоном, проте деталі поки що не розголошені.

Цікаве по темі: У Дії зʼявляться нові документи — Федоров

«Якщо говорити коротко, сьогодні ми маємо такий стан: у нас Дія, Мрія, Армія+, а далі будуть нові продукти, які будуть працювати на нашу з вами місію побудувати найзручнішу цифрову державу», — сказав Федоров.

Нагадаємо, що у Дії можна отримати військово-обліковий документ. Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

Раніше ми писали, що у Дії відображатимуться медичні дані. Тепер можна буде легко обрати сімейного лікаря, подати декларацію чи оновити персональні дані. Крім того, буде доступна функція вносення змін до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у Дії.

Крім того, в Дії можна буде отримувати гранти на навчання. Кабінет міністрів ухвалив постановку, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія. Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше. Ці гранти частково покриють вартість навчання — від 15 тисяч щорічно протягом всіх курсів (4 роки на бакалаврат / 6 років на медичного магістра). Отримати кошти можна буде зручно через Дію.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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