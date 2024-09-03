Чому Рада відмовилася від податку на посилки — Гетманцев

Верховна Рада України наразі вирішила утриматися від введення податків на посилки з-за кордону, якщо їх вартість не перевищує 150 євро. Проте ця ідея може бути розглянута знову, скоріше за все з перехідним періодом

Таку інформацію повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

«Ця норма знята», — сказав він.

На його думку, принцип тут аналогічний до податку на розкіш — він охоплює лише вузьке коло осіб, і потенційні фіскальні надходження є відносно скромними (близько 8 мільярдів гривень на рік).

«Тому від нього відмовились саме в цьому законопроєкті, обравши іншу концепцію», — додав він.

Гетманцев впевнений, що «ми повинні це реалізувати», проте не поспішати з виконанням, а надати учасникам ринку перехідний період.

Депутат пояснив, що основна причина такого рішення не стільки в фіскальних аспектах, скільки в необхідності захисту національних виробників і роздрібної торгівлі.

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«Згідно з заявами, які ми отримали від великих компаній, таких як Intertop, Modna Kasta, Rozetka, вони підуть з ринку щонайдовше в кінці 2025 року через конкуренцію, яку їм створюють великі міжнародні компанії, що використовують згадану пільгу з оподаткування міжнародних посилок, продаючи свій товар через логістичні склади, організовані на території Польщі», — пояснив Гетманцев.

Гетманцев спростував чутки про те, що цю норму просували великі роздрібні мережі.

«Ні, це неправда. У нас є законопроєкт №5810, розроблений ще три роки тому. Кабінет міністрів подав його ще до повномасштабної війни на виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, згідно з якою оподатковуватись мають міжнародні посилки починаючи від «нульової» вартості. І, я думаю, коли в 2024 році Мінфін розробляв податковий законопроєкт, то згадав про цей резерв і включив його в документ. Тобто лобізму там ніякого не було», — додав він.

За чинними законами посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не підлягають оподаткуванню. Кабінет Міністрів пропонував зменшити цю межу до 45 євро. Однак у оновленому проєкті підвищення податків ця пропозиція була виключена.

Нагадаємо, що легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків. Тема легалізації криптоактивів наразі дуже актуальна в Україні. Особливо на фоні майбутнього підвищення податків. Зараз багато хто вважає, що крипту можна розглядати, як одну із можливих альтернатив до урядового законопроєкту щодо підвищення податків.

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