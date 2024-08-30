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Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков

30.08.2024 14:40
Думка
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Тема легалізації криптоактивів наразі дуже актуальна в Україні. Особливо на фоні майбутнього підвищення податків. Зараз багато хто вважає, що крипту можна розглядати, як одну із можливих альтернатив до урядового законопроєкту щодо підвищення податків. Детальніше своїми думками у блозі поділився Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України з розвитку IT, керівник проєкту Дія.City

Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков

Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков Фото: facebook.com/bornyakov, pngwing.com

Далі — від першої особи.

Останніми тижнями триває активна дискусія між представниками уряду, депутатами та бізнесом щодо законопроєкту з підвищення податків. Вважаю, що легалізація крипти може стати ефективною альтернативою при пошуку нових джерел податкових надходжень.

Однак для розвитку криптоіндустрії важливо запровадити стимулювальне оподаткування операцій із новим класом активів.

Чому це важливо? Тому що сучасний криптобізнес вибирає ринки з привабливими умовами та низькими податками — Польщу, Литву чи інші країни. Україні потрібно конкурувати. Неконкурентні податки відлякають великі компанії, детінізація крипторинку не відбудеться, а його користувачі уникатимуть сплати податків. Потрібно знайти баланс між інтересами держави та бізнесу.

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Що пропонує проєкт закону № 10225-1, розроблений Міністерством цифрової трансформації України спільно з бізнесом:

  • пільгове оподаткування доходів від операцій з криптою для фізичних осіб на 8 років: 5% у перші 3 роки, 9% у наступні 5 років і 18% після 8 років;
  • податок на прибуток для криптопровайдерів зберігаємо на рівні 18% або 9% податку на виведений капітал за умови використання спеціального режиму Дія.City.

Водночас законопроєкт створить значні можливості для розвитку криптобізнесу:

  • відновлення роботи крипто-гривневих шлюзів;
  • відкриття банківських рахунків для компаній та розвиток глобальної e-commerce;
  • судовий захист учасників крипторинку та страхування криптоінвестицій;
  • створення нових компаній та робочих місць.

Такий підхід стимулюватиме розвиток крипторинку та сприятиме формуванню культури сплати податків серед його користувачів. При цьому дані про розмір зібраних податків за перехідний період допоможуть визначити оптимальну ставку для оподаткування бізнесу в цій сфері.

Нагадаємо, що Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції. З 2016 по 2022 рік ми втратили $48,8 млрд доходів населення та компаній і $4 млрд податкових надходжень через відсутність крипторегуляцій.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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