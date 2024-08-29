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Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини

29.08.2024 17:00
Ольга Деркач
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Хоча мемкоїни за своєю суттю відомі високою волатильністю цін, хороша торгова стратегія з ними пропонує більш високі винагороди

Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини

Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини Фото: pexels.com

Дійсно, дані, опубліковані Lookonchain у дописі від 29 серпня, детально описують, як трейдер зірвав «джекпот», торгуючи окремими мемкоїнами, незважаючи на переважаючий ведмежий настрій на ринку.

Деталі торгівлі показують, що трейдер перетворив скромну інвестицію в $29 на приголомшливу суму в $125 000 всього за три хвилини. Цей подвиг, що нагадує виграш у лотерею, був досягнутий завдяки торгівлі MBAPPE, яку спочатку помилково пов’язували з французьким футболістом Кіліаном Мбаппе.

Трейдер купив токени MBAPPE всього за 0,2 солани (SOL), вартістю $29. Через три хвилини він продав токени за 866,13 SOL, або приблизно $125 160 — приголомшливий 4330-кратний прибуток.

Варто зазначити, що цей несподіваний успіх є частиною більш широкого, ризикованого підходу трейдера до волатильної природи мемкоїнів. За останній місяць він торгував 251 різними мемкоїнами, щоразу інвестуючи лише 0,1 SOL, 0,2 SOL або 0,3 SOL. Незважаючи на ризиковану стратегію, трейдер досяг 35,46% виграшу, що призвело до загального прибутку в розмірі $126 700.

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У той же час, в той час як більшість інвесторів в мем-монети часто стикаються з величезними втратами, винагороду цього трейдера можна частково пояснити можливою наполегливістю і прорахованими ризиками.

Однак важливо відзначити, що монета MBAPPE зіткнулася з помітною суперечкою, пов’язаною з футболістом. У зв’язку з цим був зламаний X-аккаунт Мбаппе, і зловмисник, як вважають, стоїть за створенням фальшивої криптовалюти MBAPPE, яка різко зросла перед падінням.

Слід зазначити, що крах також призвів до втрат: згідно з іншими даними Lookonchain, один інвестор втратив понад $1 млн за одну годину. Один інвестор витратив 7 156 SOL (еквівалент $1,03 млн на момент купівлі), щоб купити MBAPPE, і побачив, як вартість інвестиції впала до $9 200.

Різкі коливання вартості токена MBAPPE слугують нагадуванням про високу волатильність, пов’язану з мемкоїнами. Вони можуть приносити як значні прибутки, так і значні збитки. Досвід цих двох трейдерів підкреслює критичну важливість проведення всебічного дослідження перед інвестуванням, особливо в новостворені монети.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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