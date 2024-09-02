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Які компанії сплатили найбільше «податку на Google» за пів року — Гетманцев

02.09.2024 20:30
Дарія Шуть
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Завершено кампанію декларування зобов’язань з ПДВ за перше півріччя 2024-го нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам

Які компанії сплатили найбільше «податку на Google» за пів року — Гетманцев

Фото: youtube.com, unsplash.com

Про підсумки так званого податку на Google за перші шість місяців цього року розповів народний депутат, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Серед надбань другого кварталу цього року Гетманцев назвав:

  • зростання ринку постачання електронних послуг в Україні;
  • збільшення кількості учасників ринку;
  • добровільне виконання платниками своїх податкових зобов’язань.

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Скільки податку сплатили

Так, загалом за цей період відзвітували 122 платників цього податку, які задекларували 5,289 млрд грн в еквіваленті, зокрема 56,9 млн євро та 68,4 млн доларів.

Сума сплаченого «податку на Google» порівняно з першим півріччям 2023-го зросла на 1,431 млрд грн.

Водночас збільшилась і кількість компаній-платників, яких за пів року стало на 15 більше. Серед них:

  • AYLO BILLING LIMITED та AYLO FREESITES LTD (надання послуг розваг для дорослих);
  • BRIGHT MARKET, LLC (платформа для глобальної комерції);
  • APTOIDE, S.A. (магазин та платформа з розповсюдження додатків для ігор) та інші.

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Хто сплатив найбільше

Лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися. Першість зберегли світові гіганти:

  • Google;
  • Apple;
  • Meta Platforms;
  • Valve Corpotation;
  • Etsy.

«Вони не чекали на граничний строк і вже сплатили задекларовані зобов’язання з ПДВ», — зазначає Гетманцев.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок.  Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення.

Після цього у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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