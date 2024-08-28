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У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G

28.08.2024 11:40
Ольга Деркач
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У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G-покриття

У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G

У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G Фото: pixabay.com

Усіма нюансами запуску 5G поділився з dev.ua директор директорату електронних комунікацій Мінцифри Станіслав Прибитько.

Перш ніж запускати 5G, необхідно внести зміни на законодавчому рівні. Але це не єдина умова.

Для проведення аукціону та запуску 5G потрібно створити належну правову базу, а саме:

  • внести зміни до статті 254 Податкового кодексу, щоб оператори мали можливість сплачувати рентну плату за користування радіочастотним спектром України;
  • провести необхідні розрахунки для визначення початкової ціни за 1 МГц на аукціоні та внести ці зміни до Постанови КМУ від 2 травня 2023 р. № 433 «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром», а також розробити умови аукціону для отримання ліцензій.

Цікаве по темі: Vodafone та Nokia поєднали три міста за допомогою 5G

«Варто зазначити, що на законодавчому рівні у 2023 році Міністерство закріпило в Плані розподілу частот України, що для подальшого впровадження 5G призначені діапазони 703 — 723 та 758 — 778 МГц, 3400 — 3800 МГц, 24,25 — 27 ГГц. Зараз Міністерство погоджує зміни до зазначеного Плану щодо видачі ліцензій операторам мобільного зв’язку в діапазоні 3400-3800 МГц для пілотного проєкту 5G», — сказав Прибитько.

Коли ж реалістично буде говорити про впровадження 5G в Україні? З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну запуск 5G відтермінували до завершення воєнного стану.

«Для запуску технології треба провести наукові дослідження та отримати дозвіл на запуск технології від Генштабу, оскільки 5G використовує частоти, які потенційно можуть заважати військовим. Усе це все можливо зробити лише після закінчення воєнного стану», — відповів Прибитько.

Скільки коштів доведеться інвестувати операторам у розвиток 5G-мереж? Хоча обладнання мобільних операторів вже готове підтримувати зв’язок п’ятого покоління, для повноцінного запуску 5G їм потрібно буде провести модернізацію базових станцій.

Нагадаємо, що Ілон Маск створить власну 5G мережу. Компанія Tesla Ілона Маска планує запустити приватний 5G зв’язок для своїх електромобілів та роботів-гуманоїдів.

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