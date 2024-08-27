3 криптовалюти, які варто купити напередодні фінзвіту Nvidia

Компанія Nvidia збирається опублікувати свої останні фінансові результати після закриття ринків 28 серпня. На фоні цього криптовалюти в галузі штучного інтелекту (ШІ) демонструють значне зростання, причому, можливо, очікується навіть краща динаміка, якщо звіт буде винятковим

Дійсно, всі погляди прикуті до напівпровідникового гіганта з наближенням звіту про прибутки за другий квартал, який, як очікується, продемонструє подальше зростання сектору ШІ і, відповідно, постійний попит і корисність криптоактивів у сфері ШІ.

Render (RNDR)

Серед найкращих проєктів у сфері криптовалют зі штучним інтелектом — «Nvidia криптовалют», Render (RNDR), який все ще торгується за відносно низькою ціною, враховуючи його прізвисько та історичний максимум (ATH) у $13,15.

На момент написання Render торгується за ціною $6,03, що означає зниження на 3,04% за день, зростання на 31,25% за тиждень і скорочення місячних втрат до 6,68%.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

У той же час, власний токен Artificial Superintelligence Alliance (FET), що складається з Fetch.ai, Ocean Protocol і SingularityNET, прорвався вперед, і аналітик Джейвон Маркс вважає, що він може піднятися на 210% до позначки $3,485 — історичного максимуму.

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Що стосується поточної ціни, то зараз FET торгується на рівні $1,36, що відображає зростання на 0,10% за останні 24 години, що в сумі становить 52,92% за попередні сім днів, а також зростання на 8,40% за минулий місяць.

Bittensor (TAO)

Нарешті, криптоаналітик Captain Faibik передбачив, що токен Bittensor (TAO) також може досягти свого історичного максимуму, оскільки він вже підтвердив свій спадний розширювальний прорив вгору, згідно з аналізом експерта.

Наразі ціна TAO становить $333,2, що свідчить про падіння на 3,71% на денному графіку, але за тиждень вона зросла на 11,23%, скоротивши при цьому місячні втрати до 0,34%.

Враховуючи все вищесказане, майбутній звіт про прибутки Nvidia дійсно може дати сильний поштовх ціновим показникам вищезгаданих криптовалют. Однак тенденції на крипторинку можуть легко змінюватися, тому проведення власних досліджень є критично важливим при інвестуванні.

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За матеріалами: Finbold.