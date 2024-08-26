4 події, які можуть стимулювати крипторинок цього тижня

Попереду в економічному календарі США насичений тиждень, коли всі очікують ключові дані про інфляцію та кілька великих звітів про прибутки

Крипторинки зберегли зростання протягом вихідних внаслідок підйому після засідання Федерального резерву минулої п’ятниці.

Виступаючи в Джексон-Хоулі, голова ФРС Джером Пауелл підтвердив очікування щодо майбутнього повороту монетарної політики, заявивши, що «настав час її коригування». А потім додав, що час і темпи зниження ставок залежатимуть від вхідних даних.

Цього тижня буде опубліковано ключові дані про інфляцію, що може призвести до більшої волатильності активів із вищим ризиком, таких як криптовалюта.

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Економічний календар цього тижня

У вівторок будуть оприлюднені дані про рівні споживчої довіри, що сигналізує про загальні настрої покупців на ринку. Однак більший звіт про ВВП за другий квартал має бути представлений у четвер. Очікується, що він покаже незначні зміни або взагалі не зміниться в порівнянні з початковою оцінкою річного темпу зростання в 2,8%.

Звіт про основні витрати на особисте споживання (PCE) за липень має бути представлений у п’ятницю. Ці дані використовуються центральним банком як основний показник інфляції. Вони відображають середню суму грошей, яку споживачі витрачають щомісяця, за винятком сезонно нестабільних продуктів, таких як продукти харчування та енергоносії.

У п’ятницю також буде опубліковано серпневий індекс споживчих настроїв штату Мічіган щодо очікувань споживчої інфляції. Дані наводять результати щомісячного опитування щодо рівня довіри споживачів та їхнього погляду на довгострокову інфляцію в США.

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Очікуваний звіт про прибутки цього тижня – від гіганта чипів Nvidia, який опублікує дані про доходи за другий квартал у середу. Аналітики кажуть, що це може стати ключовим моментом для американських фондових ринків, які рухалися завдяки акціям технологічних компаній, таким як NVDA.

Перспективи криптовалютного ринку

Крипторинки підштовхнули різкий поворот ФРС, набравши 6% після виступу. Вони залишалися стабільними протягом вихідних, але дещо впали під час ранкової азіатської торгової сесії понеділка, загальна капіталізація знизилась до $2,34 трлн.

У понеділок вранці Біткоїн піднявся до найвищого за три тижні рівня у $65 120, але незабаром після цього знову впав до рівня $64 000. Ethereum досяг $2788, але на момент написання статті знизився приблизно до $2740.

Ринковий імпульс може продовжитися цього тижня, якщо показники інфляції будуть позитивними.

Нагадаємо, зниження ставки ФРС очікується вже у вересні. Воно вплине на кожен сектор фінансового ринку. У нашій статті ми розглянули 5 ключових наслідків, які це може мати для криптовалют.

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За матеріалами CryptoPotato