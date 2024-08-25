5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют

Зниження ставки ФРС очікується вже у вересні. Воно вплине на кожен сектор фінансового ринку. Пропонуємо вашій увазі 5 ключових наслідків, які це може мати для криптовалют

Зниження ставки ФРС спровокує надлишковий потік ліквідності

Якщо відсоткові ставки будуть знижені, як нещодавно натякали деякі представники Федеральної резервної системи, це може спричинити сплеск корпоративної ліквідності. Під час ажіотажних ринкових умов вартість кредитів є високою, і навпаки, коли ставки знижуються, спостерігається зворотна картина.

Оскільки великі установи платитимуть менше за позики, гравці криптовалютного ринку виграють. Такі фірми, як Marathon Digital і Riot Platforms, матимуть надлишковий грошовий потік, який можна буде використати для розширення своєї діяльності. Такі фірми, як MicroStrategy, з надійним профілем розміщення боргових зобов’язань, також зможуть випускати облігації для купівлі біткоїнів.

Приваблива оцінка криптовалютного ринку

Коли ставки знижуються, вартість компаній, орієнтованих на зростання, може підвищитися. Завдяки полегшеному доступу до кредитів гравці криптовалютного ринку матимуть достатньо коштів для поповнення своїх запасів, що покращить їхні загальні перспективи.

Фіксація вартості акцій технологічних компаній

Будь-яке потенційне зниження ставки ФРС США може спровокувати стійке зростання акцій технологічних компаній. Бувши основним перетином між фондовим ринком і криптоіндустрією, провідні компанії в галузі штучного інтелекту, такі як NVIDIA, можуть зафіксувати високі котирування.

Окрім NVIDIA (NVDA), акції MicroStrategy (MSTR), Coinbase (COIN) та інших компаній, пов’язаних з криптовалютами, показали позитивну динаміку протягом року. Оскільки ціна Біткоїна до цього часу зберігала досить бичачий тренд, ці акції зростали разом з ним.

Девальвація долара США

Вплив зниження ставки ФРС в кінцевому підсумку відобразиться на курсі долара США. Це, мабуть, найважливіший спад, який може спровокувати події, подібні до 2020 року.

У розпал пандемії COVID-19 уряди по всьому світу роздавали паліативи, підживлюючи надлишковий грошовий потік. Це знизило купівельну спроможність фіатних валют у всьому світі. У разі зниження ставки ФРС має бути готова до будь-яких потенційних наслідків для долара США.

Врешті-решт Біткоїн виграє

Зі зниженням курсу традиційні фінансові продукти стають менш привабливими. Це відкриває шлях до успіху спотових біткоїн- та ефіріум-ETF.

Ці криптовалютні продукти відстежують ціни на BTC та ETH, два активи, які, як відомо, мають дуже позитивні тенденції до зростання. У довгостроковій перспективі Біткоїн виявиться кращим за S&P 500 та інші держоблігації. Зокрема, якщо зниження ставки ФРС відбудеться, як і планувалося, витрати зростуть. Це, своєю чергою, прискорить інфляцію, що підвищить привабливість BTC як життєздатного інструменту хеджування інфляції.

Коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) оголошує про зміну цільової ставки ФРС, ми всі знаємо, наскільки суттєво це може вплинути на напрямок руху ринків. Але що, якби ви могли зазирнути в карти, так би мовити, до того, як центральний банк викладе їх на стіл?

Для прогнозування майбутніх рішень щодо відсоткових ставок використовують точковий графік. детальніше про це в нашій статті “Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку”.

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За матеріалами coingape.com