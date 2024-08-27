close-btn
PaySpaceMagazine

Що буде з курсом гривні у найближчі місяці — аналітика

27.08.2024 19:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Попри прогнози щодо стабільності курсової політики в Україні існує низка факторів, які можуть стати «спусковим механізмом» для нового етапу девальвації національної валюти

Що буде з курсом гривні у найближчі місяці — аналітика

Фото: freepik.com

За даними аналітиків «КИТ Group», нещодавнє підвищення курсу долара США щодо гривні до рівня близько 41 грн/$ пов’язане з кількома ключовими факторами, серед яких:

  • Зміна курсової політики НБУ (перехід від фіксованого курсу гривні до політики керованої гнучкості).
  • Економічні чинники (прискорення інфляції та загальне подорожчання товарів).
  • Зовнішні економічні та політичні чинники (невизначеність у сфері безпеки, яка впливає на інвесторів та учасників ринку).

Водночас до позитивних факторів, які надаватимуть підтримку стабільності національної валюти, експерти віднесли:

  • позитивне розв’язання ситуації довкола обслуговування зовнішнього боргу України;
  • сезонну активізацію аграрного експорту;
  • надходження фінансової підтримки довгострокового характеру від партнерів і союзників України.

Читайте також: Наскільки здорожчав долар в Україні після скасування фіксованого курсу: дані НБУ

Що буде з гривнею далі

Прогнозується, що у найближчі місяці збережеться відносно стабільний курсу гривні з незначними коливаннями та його тимчасове утримання на умовному плато графіка поблизу значень 41-41,5 грн за долар США.

А в разі контрольованого погіршення ключових факторів може статись сповзання до 42-43,50 грн за долар.

Водночас що стосується довгострокового прогнозу на рік і більше, наразі залишаються актуальними закладені в держбюджет параметри. На наступні три роки середньорічний курс гривні прогнозують на рівні:

  • 2025 рік: 45 грн за долар;
  • 2026 рік: 46,5 грн за долар;
  • 2027 рік: 46,4 грн за долар.

За умов збереження поточної ситуації курс до кінця 2024 року може досягти 42,10 грн за долар. Ситуація на фронті, гострота й інтенсивність викликів інфраструктурного характеру, а також масштаби та регулярність надходження міжнародної підтримки залишаються фундаментальними факторами стабільності національної валюти.

Аналітики також вважають реалістичним сценарій призупинення «курсового ралі» валют у короткостроковій перспективі, оскільки середній курс купівлі валют операторами фінансового ринку знаходиться ближче до офіційного курсу НБУ, а от курс продажу помітно вищий за нього.

Вас може зацікавити: АРМА вперше інвестує арештовану валюту у військові облігації

Що може погіршити ситуацію

Разом з тим експерти вказують, що в Україні залишається актуальним широкий спектр факторів невизначеності. Їх не можна прямо класифікувати як причини економічного та/або адміністративного характеру девальвації національної валюти, але вони можуть стати потужним «спусковим механізмом» для нового її етапу.

Серед таких причин:

  1. Невизначеність у сфері мобілізації, внаслідок чого заощадження чи вивільнені оборотні кошти можуть трансформуватись у валютні заощадження, що створить і буде підтримувати попит на валюту.
  2. Ризик перегляду податкових ставок і появи нових зборів для бізнесу. Це стимулюватиме багатьох виводити кошти з легального обігу або зменшувати їхню частку з переведенням у валюту.
  3. Очікувані в осінньо-зимовому сезоні виклики інфраструктурного характеру, включаючи прогнозований дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, за даними НБУ, в липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти. Це призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків 27.08.2024

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків
Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах 27.08.2024

Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах
Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу 27.08.2024

Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу
Створюйте заявки на обмін валюти за вашим курсом у ПУМБ Online 27.08.2024

Створюйте заявки на обмін валюти за вашим курсом у ПУМБ Online
Українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business 27.08.2024

Українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business
В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро 27.08.2024

В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро
Вибір редакції
Всі
«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов
ТОП статей 27.08.2024

«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов

 Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
Останні новини
27.08.2024  19:40

3 криптовалюти, які варто купити напередодні фінзвіту Nvidia

 27.08.2024  19:00

Що буде з курсом гривні у найближчі місяці — аналітика

 27.08.2024  18:20

Бізнес може долучитися до програми нацкешбеку через портал Дія

 27.08.2024  17:40

НДУ вперше вніс зміни до облікової системи часток ТОВ

 27.08.2024  17:00

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

 27.08.2024  16:20

Популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку

 27.08.2024  16:00

Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах

 Всі новини
credit link image