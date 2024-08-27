Що буде з курсом гривні у найближчі місяці — аналітика

Попри прогнози щодо стабільності курсової політики в Україні існує низка факторів, які можуть стати «спусковим механізмом» для нового етапу девальвації національної валюти

За даними аналітиків «КИТ Group», нещодавнє підвищення курсу долара США щодо гривні до рівня близько 41 грн/$ пов’язане з кількома ключовими факторами, серед яких:

Зміна курсової політики НБУ (перехід від фіксованого курсу гривні до політики керованої гнучкості).

Економічні чинники (прискорення інфляції та загальне подорожчання товарів).

Зовнішні економічні та політичні чинники (невизначеність у сфері безпеки, яка впливає на інвесторів та учасників ринку).

Водночас до позитивних факторів, які надаватимуть підтримку стабільності національної валюти, експерти віднесли:

позитивне розв’язання ситуації довкола обслуговування зовнішнього боргу України;

сезонну активізацію аграрного експорту;

надходження фінансової підтримки довгострокового характеру від партнерів і союзників України.

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Що буде з гривнею далі

Прогнозується, що у найближчі місяці збережеться відносно стабільний курсу гривні з незначними коливаннями та його тимчасове утримання на умовному плато графіка поблизу значень 41-41,5 грн за долар США.

А в разі контрольованого погіршення ключових факторів може статись сповзання до 42-43,50 грн за долар.

Водночас що стосується довгострокового прогнозу на рік і більше, наразі залишаються актуальними закладені в держбюджет параметри. На наступні три роки середньорічний курс гривні прогнозують на рівні:

2025 рік: 45 грн за долар;

2026 рік: 46,5 грн за долар;

2027 рік: 46,4 грн за долар.

За умов збереження поточної ситуації курс до кінця 2024 року може досягти 42,10 грн за долар. Ситуація на фронті, гострота й інтенсивність викликів інфраструктурного характеру, а також масштаби та регулярність надходження міжнародної підтримки залишаються фундаментальними факторами стабільності національної валюти.

Аналітики також вважають реалістичним сценарій призупинення «курсового ралі» валют у короткостроковій перспективі, оскільки середній курс купівлі валют операторами фінансового ринку знаходиться ближче до офіційного курсу НБУ, а от курс продажу помітно вищий за нього.

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Що може погіршити ситуацію

Разом з тим експерти вказують, що в Україні залишається актуальним широкий спектр факторів невизначеності. Їх не можна прямо класифікувати як причини економічного та/або адміністративного характеру девальвації національної валюти, але вони можуть стати потужним «спусковим механізмом» для нового її етапу.

Серед таких причин:

Невизначеність у сфері мобілізації, внаслідок чого заощадження чи вивільнені оборотні кошти можуть трансформуватись у валютні заощадження, що створить і буде підтримувати попит на валюту. Ризик перегляду податкових ставок і появи нових зборів для бізнесу. Це стимулюватиме багатьох виводити кошти з легального обігу або зменшувати їхню частку з переведенням у валюту. Очікувані в осінньо-зимовому сезоні виклики інфраструктурного характеру, включаючи прогнозований дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, за даними НБУ, в липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти. Це призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні.

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