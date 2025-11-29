close-btn
Дві криптовалюти, що можуть досягти капіталізації $200 млрд у 2026

29.11.2025 11:30
Ольга Деркач

Ринок криптовалют почав відновлюватися після кількох слабких місяців, і низка великих токенів має потенціал досягти капіталізації $200 млрд у 2026 році

Фото: freepik.com

За оцінками Finbold, на основі поточних ринкових показників та ключових тенденцій найбільш імовірними кандидатами є XRP та Binance Coin (BNB).

XRP

Четвертий за величиною цифровий актив із капіталізацією близько $133,7 млрд потребує приблизно 49% зростання, щоб подолати позначку $200 млрд наступного року.

Попри те що така динаміка здається значною, у XRP є кілька факторів, які можуть сприяти подальшому зростанню. Ралі триває вже кілька тижнів станом на 28 листопада: його підтримують сильні технічні сигнали та скорочення резервів на криптобіржах — вони впали до найнижчого рівня з січня 2025 року.

Крім активного накопичення з боку довгострокових інвесторів, XRP отримує нові драйвери інституційного використання: черговий ETF повинен стартувати до 1 грудня.

Ще важливішим фактором є те, що аналітики очікують: у 2026 році Ripple, компанія, найбільш тісно пов’язана з XRP, може отримати повноцінну банківську ліцензію. Це може стати суттєвим каталізатором для цифрової валюти та навіть підштовхнути її до нового історичного максимуму.

Станом на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,22, додавши майже 15% за тиждень.

Binance Coin (BNB)

П’ята за величиною криптовалюта Binance Coin має ринкову вартість близько $123,6 млрд. Для досягнення капіталізації $200 млрд їй потрібно зростання приблизно на 61% протягом року. Як і у випадку з XRP, низка сигналів свідчить про можливе продовження позитивної динаміки.

Найпомітніші драйвери з’явилися під час заходу Binance Blockchain Week, який відбувся 27–28 листопада. Там оголосили про оновлення екосистеми, нові партнерства з компаніями традиційних фінансів, зокрема Mastercard, та нові інституційні ініціативи.

Крім того, поточне зростання ціни збіглося з новою заявкою VanEck на запуск спотового BNB-ETF, яку підтримав, зокрема, колишній CEO Binance Чанпен Чжао. Трейдери очікують, що запуск спотового інструменту може допомогти BNB повернутися до $1 000 або навіть наблизитися до рекордних $1 370, зафіксованих два місяці тому.

Станом на момент написання матеріалу BNB торгувався на рівні $897,03, додавши близько 9,3% за тиждень.

Попри оптимістичні сигнали щодо обох активів, їхні перспективи і надалі залежатимуть від загальної динаміки ринку криптовалют, який може розвернутися в будь-який бік.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
