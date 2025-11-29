Керівники фінустанов очікують погіршення стану ринку — опитування НБУ

Фінансовий сектор залишається стійким до значних викликів, однак низка керівників фінансових установ зазначили про можливе погіршення його стану в найближчі шість місяців

Про це свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року, повідомила пресслужба НБУ.

За даними опитування, оцінка поточного стану сектору керівниками найбільших фінансових установ за пів року дещо погіршилася: баланс відповідей знизився до рівня 2024 року.

Більшість респондентів не відзначили змін стану фінансового сектору за останні шість місяців і не очікують його зміни в наступні пів року. Однак удвічі зросла частка тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору: з 15% у травні до 32% у листопаді.

Середня оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі помірно висока, а його стійкість до значних негативних подій оцінюється як середня або висока. Водночас жоден з респондентів не оцінив стійкість сектору як дуже високу, й уперше із 2022 року окремі респонденти заявили про дуже низьку стійкість фінансового сектору до значних несприятливих подій.

Читайте також: Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

Війна з росією і далі залишається основним джерелом системних ризиків. Помітно підвищився ризик загального рівня корупції та посів друге місце серед найбільших загроз. Також до трійки основних ризиків потрапив фактор діяльності правоохоронних органів і судової системи.

Понад 60% керівників фінансових установ заявили про незмінність ризик-апетиту за останні шість місяців, чверть – про підвищення схильності до ризику.

Довідково

Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних і потенційних ризиків для фінансового сектору та проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінансових установ стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.

Опитування тривало з 6 до 21 листопада 2025 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків та двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не оцінювалися за розміром банку / компанії чи їхньої частки на ринку – всі відповіді рівноцінні.

Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи, здійсненою Національним банком України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

Скільки «живе» ФОП в Україні — Опендатабот