Пенсії в Україні перерахують: як зміняться виплати та якою буде індексація

Для більшості українських пенсіонерів саме березнева індексація у 2026 році може стати чи не єдиним суттєвим підвищенням виплат. Точний відсоток індексації наразі спрогнозувати складно, однак за попередніми підрахунками фахівців він може становити від 14,6% до 15,4%

Механізм індексації передбачає, що базова пенсійна виплата збільшується на певний відсоток. Він дорівнює половині суми минулорічної інфляції та середнього зростання заробітних плат за три роки.

Уряд поки утримується від офіційних прогнозів — і небезпідставно. Проте на основі актуальних оцінок можна приблизно визначити можливий діапазон підвищення. Нацбанк очікує, що інфляція у 2025 році становитиме 9,2%. За оцінками НБУ, середня динаміка зростання зарплат за три роки може сягнути близько 20%.

У такому разі індексація становитиме приблизно 14,6%. Попередні розрахунки OBOZ.UA показували 15,4%, виходячи з більш ранніх прогнозів щодо інфляції та зарплат. Остаточні дані з’являться лише в лютому 2026 року, тож зараз можна говорити лише про орієнтовний діапазон — від 14,6% до 15,4%.

Втім очікувати, що всі пенсіонери отримають саме таке підвищення, не варто. Є важливі нюанси.

По-перше, індексуватимуть не всю пенсію, а лише її базовий, «формульний» розмір. Наприклад, якщо людині виповнилося 65 років і є повний стаж, мінімальна пенсія у 2026 році має становити 3 458,8 грн (з урахуванням зростання мінімальної зарплати). Якщо ж формульний розмір — 3 250 грн, саме він збільшиться на 14,6%, тобто до 3 724,5 грн. Решта надбавок при індексації не враховується.

По-друге, у перші роки після призначення пенсії індексацію часто не проводять — попри те, що Верховний суд визнав такі дії незаконними. Через це розмір новопризначених пенсій фактично знецінюється вже у перші роки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з 2026 року в Україні знову підвищуються вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років: замість 32 необхідно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Нагадаємо, що українці можуть отримати 6500 грн допомоги. Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку. Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

