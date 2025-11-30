close-btn
PaySpaceMagazine

Пенсії в Україні перерахують: як зміняться виплати та якою буде індексація

30.11.2025 11:30
Ольга Деркач

Для більшості українських пенсіонерів саме березнева індексація у 2026 році може стати чи не єдиним суттєвим підвищенням виплат. Точний відсоток індексації наразі спрогнозувати складно, однак за попередніми підрахунками фахівців він може становити від 14,6% до 15,4%

Пенсії в Україні перерахують: як зміняться виплати та якою буде індексація

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Механізм індексації передбачає, що базова пенсійна виплата збільшується на певний відсоток. Він дорівнює половині суми минулорічної інфляції та середнього зростання заробітних плат за три роки.

Уряд поки утримується від офіційних прогнозів — і небезпідставно. Проте на основі актуальних оцінок можна приблизно визначити можливий діапазон підвищення. Нацбанк очікує, що інфляція у 2025 році становитиме 9,2%. За оцінками НБУ, середня динаміка зростання зарплат за три роки може сягнути близько 20%.

У такому разі індексація становитиме приблизно 14,6%. Попередні розрахунки OBOZ.UA показували 15,4%, виходячи з більш ранніх прогнозів щодо інфляції та зарплат. Остаточні дані з’являться лише в лютому 2026 року, тож зараз можна говорити лише про орієнтовний діапазон — від 14,6% до 15,4%.

Втім очікувати, що всі пенсіонери отримають саме таке підвищення, не варто. Є важливі нюанси.

Читайте також: Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується

По-перше, індексуватимуть не всю пенсію, а лише її базовий, «формульний» розмір. Наприклад, якщо людині виповнилося 65 років і є повний стаж, мінімальна пенсія у 2026 році має становити 3 458,8 грн (з урахуванням зростання мінімальної зарплати). Якщо ж формульний розмір — 3 250 грн, саме він збільшиться на 14,6%, тобто до 3 724,5 грн. Решта надбавок при індексації не враховується.

По-друге, у перші роки після призначення пенсії індексацію часто не проводять — попри те, що Верховний суд визнав такі дії незаконними. Через це розмір новопризначених пенсій фактично знецінюється вже у перші роки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з 2026 року в Україні знову підвищуються вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років: замість 32 необхідно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Нагадаємо, що українці можуть отримати 6500 грн допомоги. Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку. Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто може докупити страховий стаж та як це зробити

Грошова допомога для українців із 1 грудня: хто може отримати виплати

Як обчислюють пенсійний стаж, отриманий до 2000 року

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025 29.11.2025

Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025
До якого числа українці повинні витратити «зимову тисячу» 28.11.2025

До якого числа українці повинні витратити «зимову тисячу»
Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко 28.11.2025

Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко
В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот 28.11.2025

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот
Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон 28.11.2025

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон
Як сервіс Moneyveo допоміг мені під час подорожі 28.11.2025

Як сервіс Moneyveo допоміг мені під час подорожі
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Підготуйтеся до краху століття, який затьмарить 2008-й — провідний економіст

 Сьогодні  10:00

Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту

 29.11.2025  14:30

Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025

 29.11.2025  13:00

В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

 29.11.2025  11:30

Дві криптовалюти, що можуть досягти капіталізації $200 млрд у 2026

 29.11.2025  10:00

Керівники фінустанов очікують погіршення стану ринку — опитування НБУ

 28.11.2025  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.