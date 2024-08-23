Українці повинні сплатити 6,7 млрд грн податку на нерухомість до кінця літа — податкова

За несплату податку на нерухомість українцям загрожують штрафи від податкової. Крайній термін розрахунку — до кінця серпня

Станом на 1 серпня Державна податкова служба (ДПС) сформувала більш ніж 3,5 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Їх отримали майже 2 млн громадян.

Водночас загальна сума нарахованого податку на нерухомість сягає 6,7 млрд грн, що свідчить про висхідну тенденцію від року до року. Зокрема, у 2023-му було нараховано 4,1 млрд грн податку на нерухомість, а у 2022-му — 2,3 млрд грн.

Однак українці не дуже справно сплачують податок на нерухомість. З нарахованої у 2023 році суми реальні надходження до бюджету становили лише 2,8 млрд грн, а у 2022 — 1,2 млрд грн.

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ДПС сформувала та розіслала повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість до 1 липня. Заплатити зазначену суму необхідно протягом 60 днів з моментом отримання такого повідомлення-рішення, тобто не пізніше 30 серпня.

В разі протермінування оплати податкова може накласти штраф, який складе 5% від суми боргу при затримці до 30 днів та 10% – при затримці понад 30 днів.

Умови оподаткування

Податок на нерухомість сплачується раз на рік за всю нерухомість, яка належить платнику, крім земельних ділянок. У 2024 році податок сплачується за підсумками 2023-го.

База оподаткування – площа нерухомості, яка перевищує встановлену законом межу. Тобто, податок потрібно сплачувати за «квадрати», які перевищують 60 квадратних метрів для квартири, 120 квадратних метрів для будинку та 180 квадратних метрів, якщо у власності людини є і квартира, і будинок.

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Ставка податку – не більше 1,5% від мінімальної зарплати за звітний рік за кожен «надлишковий квадрат». Оскільки цьогоріч податок сплачується за 2023 рік, то ставка податку становить не більше 100,5 грн за квадратний метр.

Якщо ж у людини є право власності на об’єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Нагадаємо, що законопроєкт про підвищення податків перепишуть. Останні тижні уряд, парламент та бізнес ведуть перемовини про зміни до законопроєкту № 11416 про підвищення податків. Його повинні винести на розгляд вже у вересні.

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За матеріалами ЕП