Законопроєкт про підвищення податків перепишуть: перелік основних змін

Останні тижні уряд, парламент та бізнес ведуть перемовини про зміни до законопроєкту № 11416 про підвищення податків. Його повинні винести на розгляд вже у вересні

Нагадаємо, 31 липня відбувся круглий стіл між Радою підприємців та представниками Кабінету міністрів. Урядовці налаштовані збільшити надходження до держбюджету коштом підвищення податків, натомість бізнес запропонував альтернативний шлях. На думку підприємців, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

Так, згідно з останніми даними, без підвищення податків не обійтися. Але певні зміни до урядового законопроєкту депутати та бізнес вже погодили. Наступний крок — їх має підтримати президент.

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Що зміниться

Головна зміна — із документа приберуть податок для юридичних осіб за ставкою 1% від доходу. Замість нього у планах підвищення ПДВ, однак нова ставка ще не визначена. Розглядається підвищення ПДВ на 3-4% — до 23-24%.

Також планується відмовитись від авансового платежу для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. Його замінять на фіксований платіж за кожен об’єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

Є і низка податків, щодо яких продовжується дискусія, зокрема:

військовий збір у 5% від продажу нерухомості;

військовий збір у 5% з придбанням у банках дорогоцінних металів;

військовий збір 15% при купівлі нового автомобіля;

військовий збір 30% для роздрібного продажу ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння.

Однак більшість з них, скоріше за все, не увійдуть до фінальної версії законопроєкту.

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Що залишиться

Без змін залишається збільшення військового збору для населення та ФОПів. Для фізосіб ставка податку збільшиться з 1,5% до 5%. Для ФОПів:

третя група сплачуватиме 1% від доходу;

решта груп — 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць.

За поточного рівня мінімалки (8000 грн) платити доведеться 800 грн на місяць.

Крім того, скоріше за все, в проєкті закону збережуть норму про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.

Податок на посилки вартістю до 150 євро теж залишається на порядку денному.

Наразі консультації бізнесу та влади тривають. Розгляд проєкту у залі парламенту відтермінували — винести до зали його можуть на початку вересня. Фінальна дискусія щодо закону має відбутися в Офісі президента у найближчі тижні.

Нагадаємо, зʼявився законопроєкт про підвищення податків на загальну суму 140 млрд грн. Його розробкою займався Кабінет міністрів України. 18 липня уряд схвалив законопроєкт. Щоб він набув чинності, ще має проголосувати Верховна Рада.

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За матеріалами Forbes