Скільки в держбюджет України надійшло акцизного податку — ДПС

У липні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 12,8 млрд грн

Про це повідомляєься на офіційному сайті Державної податкової служби України.

Зазначається, що ця цифра становить 102% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,2 млрд грн), та на 3,4 млрд грн, або 35,7% перевищує надходження липня 2023 року.

Виконання показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну товарів (продукції):

тютюнових виробів — на 0,6 млрд грн, або 106,8% від доведеного завдання (8,86 млрд грн);

електричної енергії — на 0,2 млрд грн, або 136,8% від доведеного завдання (0,5 млрд грн);

лікеро-горілчаної продукції — на 0,14 млрд грн, або 117% від доведеного завдання (0,8 млрд гривень).

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Нагадаємо, що загальні надходження до держбюджету в січні – червні 2024 року становили 580,6 млрд грн.

«Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – червні 2024 року становили 528,3 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 111,4%», — зазначили у ДПС.

Надходження до загального фонду держбюджету у червні цього року становили 87,8 млрд грн. Перевиконання показників розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету становить 12,1%, додаткові надходження до бюджету — 9,5 млрд грн.

Також раніше ми писали, що державному бюджету України цього року бракуватиме близько 400-500 млрд грн.

«Відкритим залишається питання — фінансування Держбюджету 2025 року та роль 50 млрд доларів від російських активів у цьому процесі», — зазначила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, Україна повинна отримати чіткий дозвіл купувати зброю на ці гроші. Водночас частина коштів від надприбутків має становити пряму бюджетну допомогу, у разі якщо США припинять бюджетну допомогу в наступному бюджеті.

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