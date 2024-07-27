Ярослав Железняк озвучив статистику щодо зібраних сферою гемблінгу податків. За перше півріччя 2024 р. гральний бізнес перерахував до держбюджету 8,4 млрд грн. Чи це багато? Просте порівняння – названа сума майже у 100 разів перевищує показники 2021 року. Однак нардеп Желєзняк вважає, що обсяги податкових зборів можна збільшити. За його словами, цільова планка на кінець року становить 20 млрд грн

Основна частка податків, що збираються у сфері гемблінгу, припадає на онлайн-казино. Деякі їх паралельно приймають спортивні ставки. Загалом у країні працює 15 легальних інтернет-казино. Список майданчиків на сайті державного регулятора та на спеціалізованих ресурсах постійно зростає. Так, нещодавно оглядач рейтингу Meta.ua Андрій Рубан повідомив, що нове казино Космобет, яке отримало ліцензію в березні, відкрило свій сайт для користувачів. Ще кілька компаній готуються до запуску. Саме ліцензійні майданчики формують результати зборів до бюджету.

Динаміка зростання податкових відрахувань ігрової галузі

Ярослав Железняк у своєму каналі навів кілька цікавих цифр. За його даними, зібрані за два квартали 2024 року податки перевищили аналогічні показники за минулими періодами:

2021 року – у 99 разів;

2022 – у 39;

2023 – у 3 рази.

Як видно, 2023 року спостерігалося найбільше зростання порівняно з попереднім періодом — у 13 разів. У другому півріччі 2023 року тенденція продовжилася. Усього за минулий рік було зібрано 10,4 млрд доларів.

Сьогодні спостерігається певне зниження темпів зростання. Аналітики прогнозували за підсумками року досягнення цільового показника 20 млрд грн. Наразі така цифра вже не здається однозначно досяжною. Хоча часу ще багато. А 2023 року саме 3–4 квартали ознаменувалися найбільшим зростанням.

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При цьому Железняк анонсує швидку публікацію аналітичних даних щодо грального ринку. Нардеп упевнений, що у сфері гемблінгу мають місце факти ухилення від податків. Саме ця обставина нібито перешкоджає подальшому зростанню галузі. Коротко розглянемо основні чинники, що впливають розвиток української гральної індустрії.

Перспективи та проблеми сфери гемблінгу

На українському гральному ринку, крім ліцензійних онлайн-казино, діє величезна кількість нелегальних сайтів. Серед них є відверто шахрайські, так і ресурси, створені відомими міжнародними брендами. Найчастіше їх називають «офшорними». На відміну від ліцензійних інтернет-казино, вони не сплачують податків і ніяк не регулюються українською владою. Коштом низьких накладних витрат вони мають серйозний конкурентний тиск на легальний бізнес.

Основний недолік нелегальних інтернет-казино – повна відсутність гарантій виплат гравцям. Значна частина таких сайтів просто перестає платити користувачам, що регулярно виграють. Однак внаслідок вигідних рекламних пропозицій та великої кількості таких сайтів вони займають досить значну частину ринку.

Експерти називають такі ключові проблеми, які уповільнюють зростання легального ринку:

з анадто високі податкові та ліцензійні відрахування. Наголошується, що на світовому ринку поширені два варіанти: високі податки при недорогих ліцензіях або дороге ліцензування за низьких податкових ставок. Експерти вважають, що поєднання високих податків із дорогими ліцензіями суттєво уповільнює розвиток галузі;

анадто високі податкові та ліцензійні відрахування. Наголошується, що на світовому ринку поширені два варіанти: високі податки при недорогих ліцензіях або дороге ліцензування за низьких податкових ставок. Експерти вважають, що поєднання високих податків із дорогими ліцензіями суттєво уповільнює розвиток галузі; неупорядкованість податкової системи. Вже кілька років ведеться робота з оптимізації алгоритмів, що застосовуються. Однак процес поки що далекий від завершення;

ризик потрапляння під санкції. З одного боку, санкційна кампанія дозволила оздоровити ринок, встановити чіткіші правила та збільшити обсяги зборів. З іншого боку, відсутність абсолютних критеріїв дозволяє проводити політику санкцій досить «гнучко», в ручному режимі. Це сприяє збереженню корупційної складової та відлякує деяких потенційних інвесторів;

тиск нелегального грального бізнесу. Механізм цього процесу пояснено вище. Завдяки низьким витратам, відсутності податків, незалежного контролю та фактичних зобов’язань перед гравцями офшорні компанії приваблюють користувачів вигідними акційними пропозиціями.

Зазначимо, що робота з подолання зазначених проблем ведеться. Державні органи постійно борються із нелегальними казино. Законопроєкти щодо оптимізації податкової сфери розглядаються у Раді. Тож названа ним мета у 20 млрд грн зібраних податків залишається цілком реальною.

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