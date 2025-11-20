Стартує набір на акселераційну програму Fozzy Venture Studio

Fozzy Group розпочинає третій набір до Fozzy Venture Studio — корпоративної акселераційної програми для стартапів, що створюють інноваційні рішення у сферах ритейлу, e-commerce, логістики, автоматизації, пакування, медицини, спорту, foodtech та екологічних ініціатив

Для кого ця програма?

Взяти участь у Fozzy Venture Studio можуть українські стартапи, які:

працюють у згаданих вище сферах, а також оптимізують внутрішні бізнес-, фінансові, операційні та клієнтські процеси;

мають готовий MVP або повноцінний продукт, який можна протестувати в одному з бізнесів групи;

створені не раніше 2020-го року;

мають щонайменше двох учасників у команді з технічними та бізнес-навичками.

Що отримують учасники?

Відібрані стартапи матимуть індивідуальний акселераційний план. Він залежатиме від їхнього етапу розвитку та потреб і включатиме:

пілотування у бізнесах Fozzy Group: перевірку гіпотез і тестування продукту;

знайомство з процесами та продуктами холдингу;

а також менторство від експертів та топменеджерів Fozzy Group за запитом.

Фінансування учасників не передбачено.

Як долучитися?

Подати заявку для участі можна до 14 грудня 2025 року включно..

Після попереднього відбору півфіналісти презентують свої рішення на Pitch Day, а вже у січні 2026 року розпочнуть інтенсивну шестимісячну акселерацію.

