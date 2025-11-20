close-btn
Стартує набір на акселераційну програму Fozzy Venture Studio

20.11.2025 17:10
Ольга Деркач

Fozzy Group розпочинає третій набір до Fozzy Venture Studio — корпоративної акселераційної програми для стартапів, що створюють інноваційні рішення у сферах ритейлу, e-commerce, логістики, автоматизації, пакування, медицини, спорту, foodtech та екологічних ініціатив

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для кого ця програма? 

Взяти участь у Fozzy Venture Studio можуть українські стартапи, які:

  • працюють у згаданих вище сферах, а також оптимізують внутрішні бізнес-, фінансові, операційні та клієнтські процеси;
  • мають готовий MVP або повноцінний продукт, який можна протестувати в одному з бізнесів групи;
  • створені не раніше 2020-го року;
  • мають щонайменше двох учасників у команді з технічними та бізнес-навичками.

Читайте також: Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

Що отримують учасники?

Відібрані стартапи матимуть індивідуальний акселераційний план. Він залежатиме від їхнього етапу розвитку та потреб і включатиме:

  • пілотування у бізнесах Fozzy Group: перевірку гіпотез і тестування продукту;
  • знайомство з процесами та продуктами холдингу;
  • а також менторство від експертів та топменеджерів Fozzy Group за запитом.

Фінансування учасників не передбачено.

Як долучитися?

Подати заявку для участі можна до 14 грудня 2025 року включно..

Після попереднього відбору півфіналісти презентують свої рішення на Pitch Day, а вже у січні 2026 року розпочнуть інтенсивну шестимісячну акселерацію.

Рубрики: СтартапиІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
