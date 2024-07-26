В Україну заходитиме більше валюти — Пишний

У Національному банку України (НБУ) заявили, що скоро в Україну буде заходити більше валюти, зокрема від продажу новою врожаю

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі існують усі передумови для стійкої ситуації на валютному ринку. Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а морський коридор дає змогу активно експортувати агропродукцію та інші товарні групи», — написав Пишний.

Національний банк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

Пишний відзначив, що НБУ прагне забезпечити такий стан валютного ринку, який дасть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті.

«Також ми очікуємо надходження $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня. Рівень міжнародних резервів залишатиметься достатнім для забезпечення стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку», — додав він.

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Пишний також додав, що війна залишається ключовим ризиком для економічного розвитку. Зберігаються й інші ризики, більшість з яких також прямо чи опосередковано пов’язані з перебігом війни, зокрема подальші ураження енергетичної та портової інфраструктури, збільшення бюджетних потреб на підтримання обороноздатності тощо.

«Також варто зважати на ризики, пов’язані з результатами виборчих кампаній у країнах-партнерах, які можуть негативно вплинути на рівень підтримки України, — пише голова НБУ. — Водночас можуть реалізуватися і позитивні сценарії. Це і розширення експортних можливостей, і пришвидшення євроінтеграційних процесів, і швидші темпи відновлювальних робіт в енергетиці».

Нагадаємо, що НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки. Рішення не змінювати облікову ставку обумовлене необхідністю забезпечення стійкості валютного ринку, а також наближення інфляції до прогнозованої цілі у 5%.

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