НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України (НБУ) вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%

Як зазначили в пресслужбі регулятора, рішення не змінювати облікову ставку обумовлене необхідністю забезпечення стійкості валютного ринку, а також наближення інфляції до прогнозованої цілі у 5%.

Так, після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% р/р. Ціновий тиск зберігатиметься надалі через збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також внаслідок вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативного впливу літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році інфляція пришвидшиться до 8,5%, проте вже у 2025 році сповільниться до 6,6% і повернеться до цілі НБУ в 5% у 2026 році.

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Водночас попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз зростання реального ВВП на цей рік – до 3,7%, а також до 4–5% у 2025–2026 роках.

Національний банк й надалі здійснюватиме заходи із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку, що стримуватимуть інфляцію. Збереження привабливості гривневих інструментів залишається одним із ключових завдань НБУ.

Попри поступове зниження ставок за гривневими депозитами та ОВДП, їхня дохідність наразі забезпечує захист гривневих заощаджень населення від інфляції: процентні ставки за депозитами перевищують як прогнозований НБУ рівень інфляції, так і рівень інфляційних очікувань.

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Водночас у червні зростання обсягів строкових гривневих депозитів населення призупинилося. Ураховуючи, що подальше пришвидшення інфляції може призвести до погіршення очікувань та зниження реальної дохідності гривневих інструментів, В НБУ вважають доцільним збереження облікової ставки на рівні 13%.

Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року. Однак НБУ обіцяє гнучко реагувати на зміни в балансі ризиків для інфляції й валютного ринку.

Нагадаємо, останній раз облікову ставку знизили в середині червня — з 13,5% до 13%. Тоді рішення НБУ враховувало поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

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