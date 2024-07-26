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Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот

26.07.2024 13:40
Дарія Шуть
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З початку року Реєстр лудоманів в Україні збільшився вдвічі, при чому рекордним став квітень

Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот

Фото: freepik.com

7 874 громадян наразі налічує Реєстр лудоманів, згідно з даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші пів року 2024-го.

4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців цього року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб.

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Для порівняння, у першому півріччі 2023-го цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб щомісяця. Однак це лише офіційні дані щодо осіб, які включені в Реєстр — насправді лудоманів в Україні значно більше.

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 нову особу.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб з ігровою залежністю. Більш ніж половина лудоманів потрапили до переліку за перші пів року 2024-го.

За весь час існування переліку з нього було виключено 582 людини, переважна більшість яких (71%) — у 2024 році.

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Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

99% громадян потрапила до списку за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована через суд.

Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо, з 25 липня Національний банк України (НБУ) заборонив видавати споживчі кредити особам, які включені до спеціального реєстру лудоманів та використовували кредитні кошти для ставок.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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