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Гороховський назвав альтернативу підвищенню податків

06.08.2024 20:30
Ольга Деркач
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Співзасновник monobank Олег Гороховський запропонував скоротити програми підтримки великого бізнесу замість того, щоб підвищувати податки для малого і середнього

Гороховський назвав альтернативу підвищенню податків

Гороховський назвав альтернативу підвищенню податків Фото: wikipedia.org

Про результати перемови Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові («Рада семи») з владою, він розповів у своєму Telegram-каналі.

«Ми продовжуємо інтенсивні консультації з Кабінетом міністрів з їхньої ініціативи щодо підвищення податків. І, як і раніше, вважаємо це важким рішенням, яке може не дати бажаного ефекту», — пише Гороховський.

Також він зазначив, що чіпати маленьких та середніх ФОПів не можна.

«Заплановане підвищення податкового навантаження на них може принести додатково близько 7,9 млрд гривень — ця сума неспівставна з потребами бюджету, з одного боку, з іншого, вона порівнянна з витратами на програми підтримки бізнесу, які краще скоротити, ніж підвищувати податки «малюкам»», — додав Гороховський.

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Також він заявив, що необхідно покласти край структуруванню великих бізнесів через ФОП та розпочати боротьбу із зарплатами в конвертах та несплатою податків великим бізнесом.

«Не платити податки, особливо під час війни, це злочин, як не пояснюй собі причини, виправдовувати це не можна, але акцент слід робити на великий бізнес», — зазначив Гороховський.

Нагадаємо, що бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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Рубрики: MonobankГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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