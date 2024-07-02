Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною

Співзасновник monobank Олег Гороховський зізнався, яка ідея так і не стала популярною, незважаючи на велику кількість позитивних відгуків

Такою функцією стали «бойові» в застосунку Expirenza. Цим Гороховський поділився під час «Форуму підприємців» від Forbes.

В Expirenza клієнти можуть не лише оплатити рахунок, та залишити чайові офіціанту, а й відправити частину грошей на допомогу ЗСУ. Але за словами Гороховського, ця функція так і не «злетіла».

«Підприємець швидко відчуває, виходить щось чи ні. Навіть якщо собі у цьому ще не зізнався. Свіжий приклад – «бойові». Це сторінка, де клієнти крім чайових можуть залишити кошти на ЗСУ. Ця ідея отримала багато позитивних відгуків, але вона не злетіла. Це було відчутно у перші три дні», — сказав він.

Крім того, співзасновник monobank додав, що компанія все ніяк не наважиться закрити цю функцію.

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«Вже минуло понад три місяці й ми ніяк не можемо наважитись її закрити. Це — непотрібна функція. Умовно вона корисна, але можливо в людей вже грошей не залишилось чи вони вважають це не тим місцем, де вони хочуть залишати ще щось, крім чайових офіціантам, — сказав Гороховський. — Найкраще одразу собі відповісти на питання: запрацювала ідея чи ні. Ось якщо я за перші три місяці не продам 1000 одиниць продукції, то це — не дуже».

Нагадаємо, що monobank запровадив цифрові чеки в застосунку. Необанк monobank запровадив електронні чеки у своєму застосунку в партнерстві з компанією Loyalty АІ. Головна мета співробітництва — підключення цифрових чеків до застосунку mono. Проєкт почався на початку 2024 року та наразі активно розвивається.

Також ми писали, що monobank анонсував нові інструменти для бізнесу. monobank розширюватиме функціонал для підприємців та запустить нові функції у своєму застосунку вже найближчим часом. Серед головних нововведень буде те, що підприємці зможуть бачити залишок на рахунку, виписки, останні транзакції, надавати доступ іншим співробітникам, підписувати платежі, встановлювати ліміти тощо.

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