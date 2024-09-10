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Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

10.09.2024 19:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Державі потрібно знайти 500 млрд грн на дофінансування бюджету, щоб забезпечити обороноздатність країни. Для цього в уряді планують низку кроків

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

Фото: unsplash.com, freepik.com

Раніше ми писали, що українська влада планує скоротити видатки та підняти податки, щоб залучити додаткові кошти на армію. Для цього було створено новий законопроєкт, врахувавши нюанси попереднього, урядового, документа. На початку вересня Верховна Рада ухвалила його в першому читанні.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на річній пресконференції висловив впевненість, що дефіцит у розмірі 500 млрд грн вдасться закрити. Цьому сприятиме низка факторів.

За його словами, в першу чергу це перевиконання плану зі збору податків та платежів, що принесе додаткові 75 млрд грн. Друга частина – це економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки угоді щодо реструктуризації, уряду вдалось зекономити 64 млрд грн.

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Третій напрямок — планові внутрішні запозичення на внутрішньому ринку. Державні папери купуватимуть банки – їхній вклад з урахуванням погашення має збільшитись зі 160 млрд грн до приблизно 220 млрд до кінця року.

«Зараз в процесі перемовин на базі комітету, ми домовилися з нашими банками, що вони мають більший ресурс ліквідності та готові позичити державі трошки більше…Це дало змогу зменшити податковий тиск щодо збільшення податків», — пояснює Шмигаль.

Очільник уряду запевнив, що цей рік вдасться пройти завдяки низці запланованих інструментів, тому влада зберігає певний оптимізм.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок.  Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення.

Після цього у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Але пізніше прибрали податок для банків, через те, що Мінфін, НБУ та МВФ виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

Однак під час голосування 3 вересня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Тому документ пройде повторне перше читання.

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За матеріалами pik.net.ua

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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