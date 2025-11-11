Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії

Міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень, який займається розробкою, впровадженням та дистрибуцією технологій для різних галузей, — DroneUA — оголосив про відкриття першого офісу у Лондоні

«Ми відкрилися в Лондоні. Від сьогодні сонце ніколи не зайде над DroneUA. Ми офіційно відкрили наш перший офіс у Сполученому Королівстві!», — написав засновник DroneUA Валерій Яковенко.

Чому саме Британія?

За словами Яковенка, серед усіх європейських партнерів компанії саме Сполучене Королівство особливо цінує внесок українських інженерів у сучасні технології. Це економіка, що розвивається швидко, приймає інновації та дивиться в майбутнє — так само, як і DroneUA.

«Після відкриття нашого інженерного центру у США офіс у Лондоні став ще одним кроком до глобалізації українського бізнесу та технологій. Україна стає невід’ємною частиною світового інноваційного простору — і ми пишаємося тим, що представляємо її», — зазначив засновник DroneUA.

Він додав, що перший британський офіс розташований у районі Найтсбридж, Лондон.

«З нетерпінням чекаємо на знайомство та співпрацю з новими партнерами!», — резюмував Валерій Яковенко.

Нагадаємо, що зараз за партнерства з DroneUA проходить відбір української делегації для участі у Consumer Electronics Show — це найбільша виставка споживчих технологій, яка щороку об’єднує інноваторів, бізнеси та інвесторів. Цього разу вона відбудеться з 6 до 9 січня 2026 року в Лас-Вегасі (CША).

Зазначається, що Україна вперше стане частиною Global Pavilions, де представлені технологічні екосистеми різних країн. До складу української делегації увійдуть 16 команд — 8 стартапів, що роблять перші кроки на глобальному ринку та 8 скейлапів і зрілих компаній (саме їхнім відбором займається DroneUA), які вже масштабують свій продукт.

Встигніть подати заявку до 14 листопада за посиланням.

