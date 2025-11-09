close-btn
Деякі українці можуть отримати «тринадцяту пенсію»: хто має право

09.11.2025 16:00
Ольга Деркач

В Україні право на так звану тринадцяту пенсію мають не всі. Отримати її можуть лише родичі пенсіонера, який помер, і лише за певних умов

Деякі українці можуть отримати «тринадцяту пенсію»: хто має право

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Що мають на увазі під «13-ю пенсією»

До кінця року частина українців може претендувати на так звану 13-ту пенсію, однак фактично це не додатковий платіж від держави, а кошти, які залишилися на рахунку пенсіонера після його смерті. Тобто йдеться про суму недоотриманої пенсії, яка належить померлому, але не була виплачена.

Такі гроші можуть отримати члени сім’ї померлого, якщо вони проживали разом із ним на день смерті. До цієї категорії входять також непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні. Якщо ж на недоотримані кошти претендують кілька осіб, сума ділиться між ними в рівних частках.

Як отримати недоотриману пенсію після смерті пенсіонера

Для отримання цієї виплати потрібно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України або оформити її онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Важливо зробити це не пізніше ніж через шість місяців після відкриття спадщини.

Отримати кошти можна двома способами — на банківський рахунок заявника або готівкою через систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку.

Цікаве по темі: Чи потрібно працюючому пенсіонеру оцифровувати трудову книжку

Які додаткові виплати доступні пенсіонерам в Україні

Окрім основної пенсії, для літніх українців передбачено низку щомісячних доплат, розмір яких залежить від віку та соціального статусу.

Пенсіонери у віці від 70 до 74 років щомісяця отримують надбавку у 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а тим, кому виповнилося 80 і більше років, нараховують 570 гривень.

Окремо передбачена допомога для самотніх пенсіонерів, які потребують постійного догляду через стан здоров’я. Їм виплачується надбавка у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 944 гривні.

Щоб отримати цю підтримку, потрібно відповідати кільком критеріям: мати вік від 80 років, перебувати на пенсії за віком та документально підтвердити необхідність у догляді.

Джерело: 24 Канал.

